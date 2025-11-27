서울Pn

검색

서울고속터미널, 지하·입체화… 60층 복합개발

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 시립대·광진·도봉구에 체력인증센터 마련…

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘기술력’ 서초 서리풀뮤직페스티벌 211억 효과

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 첨단 보행재활로봇으로 스마트도시 인증 재

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

사범대학 부속 중·고 없는 전남 지역, 부설 학교 설립되나?

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

정영균 도의원, ‘전국 최초 사범대학 부속학교 설립 조례 제정’
국립순천대 사범대학, ‘전남 사범대학 부설학교 지원 조례’ 제정 지지


  •
정영균 도의원이 ‘전라남도 사범대학 부설 학교 지원 조례안’을 대표 발의하고 있다.



국립순천대학교 사범대학 전경


국립순천대학교 사범대학 교직원과 재학생들이 전남도의회가 지난 17일 제정·통과시킨 ‘전라남도 사범대학 부설 학교 지원 조례’와 관련해 공식 지지 성명서를 발표하며 조례의 실효적 추진을 촉구하고 나섰다.

이번 조례는 전남에서 최초이자 전국에서도 사례를 찾기 어려운 사범대학 부설학교 설치·운영 지원을 위한 제도적 기반’을 마련했다는 점에서 큰 주목을 받고 있다. 전남 지역에서는 지금까지 사범대학 부속 중·고등학교가 단 한 곳도 없었다. 이로 인해 예비 교원의 현장 실습 환경 제한, 지역 학생들의 교육 기회 축소, 지역대학 경쟁력 약화 등이 지속적으로 지적돼 왔다.

국립순천대 사범대 구성원들은 성명서를 통해 “국립대 사범대 부설학교 부재는 전남 교원 양성의 구조적 한계였다”며 “이번 조례는 교육격차 해소와 지역대학 발전을 동시에 견인할 중대한 계기”라고 평가했다. 이번에 제정된 조례에는 도지사의 부속학교 설치·지원 책무 명문화, 부설학교 설립 인허가 및 행정지원 근거 마련, 정부·국회 건의 및 유치 협력 체계 구축, 전문기관 위탁을 통한 효율적 사업 추진 근거 마련 등이 포함돼 있다. 사범대학 부설학교 설립·운영을 위한 실질적 실행 기반을 제공한다.

지난 26일 성명서를 발표한 사범대 구성원들은 “조례 시행에 따라 예비교원의 실무역량을 강화하는 현장 중심 교원 양성 체제 구축, 지역 학생들에게 수준 높은 교육환경 제공, 지역대학 경쟁력 강화 및 청년 인재 유출 방지 효과가 있다”며 “전남 공교육 활성화 및 교육격차 해소, 대학과 지역사회가 상생하는 인재 양성 생태계가 구축될 것이다”고 강조했다. 이어 “2026년 예정된 부설학교 설립 타당성 검토 및 예산 반영 절차가 조례의 실질적 성과를 결정하게 될 것이다”며 “해당 절차가 신속하고 충실하게 진행되기를 기대한다”고 요구했다.

대학측은 조례를 대표 발의한 정영균(순천1) 전남도의원과 함께 조례 제정을 위해 노력한 도의회 구성원들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 사범대학 관계자는 “이번 조례는 전남 교육의 질적 도약을 위한 핵심 기반으로 지역대학과 공교육의 미래 경쟁력을 좌우할 정책이다”며 “대학과 지역사회 구성원들은 부설학교 설립이 조속히 추진되도록 지속적인 관심과 지지를 이어갈 것이다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마포 녹색 환경 ‘나무 주치의’가 책임진다

나무의사협회 서울지회와 협약 수목 병충해 진단·관리 등 교류

송파 풍납시장, 낡은 간판·어닝 바꿔 산뜻한 ‘새

140여개 점포 대상 개선사업 완료 입구 조형물도 풍납토성 특색 담아

강남, 차병원 손잡고 학대 아동 보호

전담의료기관 지정 업무협약

강서 1인 가구 ‘소확행 트리’로 힐링[현장 행정]

성탄 장식 함께한 진교훈 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr