따뜻함에 추억까지… 마포구 레드로드 빛의 거리로

R1부터 12월 2일 점등식 행사


  •
지난해 크리스마스를 앞두고 열린 크리스마스트리 점등식에서 박강수 마포구청장이 산타분장을 하고 어린이들과 함께 사진을 찍고 있다.
마포구 제공


“따뜻하게 밝혀주는 빛거리와 함께 마포의 겨울이 더욱 특별한 추억으로 기억되길 바라겠습니다.”(박강수 서울 마포구청장)

마포구 크리스마스와 연말연시를 맞아 레드로드에 빛거리를 조성한다. 마포구는 12월 2일 마포구교구협의회와 함께 ‘빛거리 점등식 in 레드로드’를 개최한다고 27일 밝혔다.

빛거리는 레드로드 R1 구간부터 R5 구간까지 설치된다. 이곳에는 빛 조형물과 수목 관광 조명이 설치된다. 이를 통해 마포구는 주민과 내국인 방문객은 물론 외국인 관광객까지 마포가 전하는 겨울의 따스한 온기를 느낄 수 있도록 한다.

점등식은 R1, R2, R4, R5 구간에서 순차적으로 열린다.

R1 무대에서는 오후 6시 30분부터 사전공연인 화려한 마술 무대로 막을 연다. 오후 7시부터는 본격적인 점등식 행사가 시작된다. 행사는 빛거리 소개, 구청장 인사말, 내빈 축사, 교구협의회장 축사와 기도 순으로 진행된다.

이후 신덕교회의 찬양 무대와 애능중앙교회의 트럼펫, 성가대 공연이 열려 음악과 함께 겨울의 낭만을 가득 채운다. 이어 행사 참석자들은 빛거리의 탄생을 알리는 점등 퍼포먼스로 레드로드 위에 첫 불을 밝힌다.

R1 점등식이 끝나면 R2에서 신덕교회의 색소폰 공연과 신촌성결교회 독창 무대가 펼쳐진 후 R2 빛거리 점등이 진행된다. R1에서 차례로 불을 밝혀온 빛거리 점등은 R5에서 막을 내린다.

한편, 마포구 각 동에서는 지역 특성과 주민의 소중한 의견을 반영하여 아현시장과 마포구민체육센터 등 주요 상권과 시설 인근에 빛거리를 조성한다.

김동현 기자
