“알파고 한 수만 물러줘!”… 강남구에 서울 첫 스마트 경로당 오픈

26일 스마트 압구정경로당 개소식



서울 강남구 압구정동에 마련된 스마트경로당에서 어르신이 건강 상태를 체크하고 있다.

강남구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

불을 켜달라고 하면 불이 켜지고, 커튼도 말만하면 자동으로 닫힌다. 여기에 스마트 기술을 활요한 건강측정기와 인공지능(AI)과 바둑 대결도 가능한 경로당이 탄생했다.서울 강남구가 서울 자치구 최초로 음성인식 스마트 경로당을 만들었다. 강남구는 압구정경로당을 강남구 1호 스마트경로당으로 조성하고, 지난 26일 개소식을 열었다고 27일 밝혔다.스마트경로당은 그 동안 단순한 여가공간으로 활용됐던 경로당을 좀 더 편리하고 즐거운 공간으로 만들기 위해 추진되고 있는 사업이다. 기존 압구정경로당(언주로157길 8)은 어린이집과 같은 건물에 위치해 공간 활용에 제약이 있었다. 또 건물 노후로 인해 리모델링 시 장기 공사가 불가피한 상황이었다. 이에 강남구는 경로당 기능을 보다 안정적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 별도의 단독 공간(언주로153길 10-17)으로 이전해 스마트 기술을 접목한 새로운 복지환경을 조성했다.압구정경로당은 기존 회원들의 이용 안정성과 새로운 이용자를 위한 접근성을 동시에 확보한 공간 구성으로 주목받고 있다. 1층은 기존 회원을 위한 전용 공간으로, 익숙하고 편안한 이용 환경을 제공한다. 2층은 지역 어르신 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 스마트공간으로 운영돼, 더욱 폭넓은 서비스 제공이 가능하다.1층 경로당 내부에는 서울시 자치구 최초로 도입된 음성인식 제어 시스템이 적용돼, 어르신들이 음성만으로 커튼과 조명을 손쉽게 조작할 수 있다. 또한 조리 중 사고를 예방하기 위해 인덕션 예열 감지 시스템도 설치되어 안전성을 한층 높였다.2층 개방형 공간에도 스마트 기술이 적극 활용된다. 어르신들의 건강을 위한 체성분 분석기, 혈압계 등 스마트 헬스케어 기기가 마련돼, 전문 인력의 상담과 함께 일대일 맞춤형 건강관리가 가능하다. 여기에 강남구 명소 영상을 보며 걷는 ‘스마트워크’, AI 바둑로봇과의 대국 등 신체활동과 지적 여가를 지원하는 프로그램도 운영된다.특히 2층에는 스크린 파크골프(1실)이 새롭게 설치됐다. 지난해 11월 매봉시니어센터에 서울시 최초로 도입된 이후 어르신들 사이에서 큰 인기를 끈 시설로, 날씨와 관계없이 실내에서 안전하게 즐길 수 있어 건강한 여가활동 수단으로 자리 잡았다. 이번 신규 설치를 통해 상대적으로 관련 인프라가 부족했던 압구정·신사 지역의 수요를 해소하고, 더 많은 어르신들이 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.조성명 강남구청장은 “압구정 스마트경로당은 그동안 강남구가 추진해 온 스마트 복지 정책을 더 확장한 사례”라며 “디지털 친화적 환경에서 어르신들이 안전하고 즐겁게 노후생활을 누릴 수 있도록, 강남만의 특화된 경로당 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.김동현 기자