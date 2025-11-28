목포 국립호남권생물자원관, ‘2025 섬 생물다양성 심포지엄’···12월 4일 개최

2025 섬 생물다양성 심포지엄, 12월 4일 개최
급변하는 기후변화 시대 도전·과제 주제로 열려
국립호남권생물자원관은 오는 12월 4일 전남 목포시 폰타나비치호텔에서 ‘2025 섬 생물다양성 심포지엄’을 개최한다고 29일 밝혔다.
‘섬 생물다양성의 과거, 현재 그리고 미래:기후변화 시대의 도전과 과제’를 주제로 열릴 심포지엄은 기후변화로 급격히 변화하는 섬 생태계의 현황과 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
국내 섬 생물다양성 연구 성과를 공유하고 향후 보전과 활용 정책의 방향성을 논의한다.
심포지엄에는 학계와 연구기관 등 전문가를 포함한 100여 명이 참석해 섬 생물다양성 변화와 기후위기 대응, 섬 고유종 및 멸종위기종의 보전 전략, 섬 생물다양성 소통 전략 등을 주제로 발표와 토론을 진행한다.
특히 호남권생물자원관은 2021년부터 수행 중인 전국 100개 도서 지역 생물다양성 조사의 주요 결과 등을 공개한다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지