완도군, 중국 단체 관광객 유치 시동

중국 후베이성 기업 대표단과 해양치유관광 분야 협력 방안 모색



완도를 방문한 중국 후베이선 기업 대표단이 완도해양치유센터 체험 행사를 하고 있다.

전남 완도군이 해양 치유 관광을 통해 중국 단체 관광객 유치를 위한 본격적인 활동에 들어갔다.완도군은 지난 22일부터 4일간 완도를 방문한 중국 후베이성 기업 대표단과 우호 교류와 해양치유 관광 분야 협력 방안을 모색했다고 밝혔다.경제와 관광, 무역 분야 기업 관계자 10명으로 구성된 중국 후베이성 대표단은 완도 해양치유센터와 명사십리 등 해양 관광지를 체험하는 팸투어를 진행했다.이어 완도타워와 이순신 기념관 등 주요 관광지와 전복·해조류 가공 시설을 둘러보고 전복 따기와 전복 김밥 만들기 등의 체험행사를 가졌다.중국 대표단은 완도의 청정한 자연환경과 해양자원을 활용한 치유 프로그램에 큰 관심을 보였으며, 중국 내 급증하는 웰니스 관광 수요와 접목할 수 있는 협력 방안을 논의했다.특히 치유 관광 공동 상품개발과 문화 관광단 교류, 완도 치유 관광 홍보·마케팅, 수산 식품 교류 확대 등 실질적 협력 모델을 제시했다.완도군은 팸투어를 계기로 후베이성과의 교류 및 협력 범위를 넓혀나갈 계획이다.신우철 완도군수는 “완도는 이순신 장군과 명나라 진린 장군의 역사적 인연이 깊은 곳이다”며 “앞으로도 중국과의 문화 관광 네트워크를 확대해 중국인 단체 관광객 유치에 힘쓰겠다”라고 말했다.중국 대표단 관계자는 “완도는 해양환경이 우수하고 해양 치유시설이 잘 갖춰져 있어 치유 관광에 매우 적합한 곳이다”며 “향후 기업과 기관 간 교류를 확대해 공동 사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자