강북구의회, 교육 발전 로드맵 제시… ‘지역 맞춤형 4대 핵심 과제’ 도출



강북구의회 강북형 교육발전지원 연구회 최종보고회에 참석한 의원들이 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 심재억 의원, 곽인혜 의원, 허광행 의원, 최인준 의원, 최치효 의원. 강북구의회 제공

강북구의회 의원 연구단체인 강북형 교육발전지원 연구회가 지역 교육 여건을 종합 분석하고 지속 가능한 ‘강북형 교육발전 4대 핵심 과제’를 마련했다.연구회는 지난 26일 의원회의실에서 연구용역 최종보고회를 열고 지난 7월부터 진행해 온 강북구 교육정책 연구 결과를 공유하며 이같이 밝혔다. 이날 보고회에는 허광행 대표의원을 비롯해 연구회 소속 의원들이 참석하여 강북구의 교육 현안을 진단하고 실효성 있는 정책 방향을 논의했다.연구용역 기관은 이날 보고회에서 강북구 교육 여건 개선을 위한 네 가지 핵심 발전지원 과제를 제시했다. 의원들은 제안된 과제들의 구체적인 실효성과 실행 전략에 대해 의견을 나누며 향후 강북구 교육정책에 반영할 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.허광행 대표의원은 이번 연구가 강북구 교육정책이 단기·개별 사업 중심에서 벗어나 체계적이고 지속 가능한 방향성을 갖추는 데 의미가 있다고 강조했다.이어 허 대표의원은 “최종보고서의 내용을 구 집행부와 지속적으로 협의해 실질적인 교육환경 개선이 이루어질 수 있도록 의회 차원의 노력을 이어가겠다”고 밝히며 정책 추진에 대한 강력한 의지를 나타냈다. 강북형 교육발전지원 연구회는 앞으로도 지역 실정에 맞는 교육 환경 개선을 위해 꾸준한 연구 활동을 지속할 계획이다.한준규 기자