강서구, ‘까치의자’로 어르신 보행 편의 높인다

방화1동 방신전통시장 일대 상점 15곳 31개 설치
고령·유동인구 많은 지역…내년 4개동 200개 추가
서울 강서구는 방화1동 방신전통시장(방화동로16길 31) 일대에 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터 ‘까치의자’를 마련했다고 28일 밝혔다.
강서구는 강서50플러스센터와 함께 이달초 총 31개 까치의자 설치를 마쳤다. 이번 사업에는 15개 상점이 동참했다.
강서구는 “어르신과 유동인구가 많은 점을 고려해 까치의자 사업지를 선정했다”고 설명했다. 강서구에 따르면 방화1동은 65세 이상 어르신 인구가 18%를 차지하는 데다 방신전통시장은 하루 평균 유동 인구가 3000여명에 달한다.
과일가게, 미용실, 데이케어센터, 음식점 등 접근성이 뛰어난 곳에 의자를 설치해 어르신뿐만 아니라 아동, 장애인 등 보행약자 누구나 편하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.
까치의자를 만드는 과정에는 주민들도 동참했다. 강서구는 주민자치회 간담회를 통해 의자를 설치할 상점을 추천받았다. 260여명의 중장년층이 투표한 결과, ‘복을 가져다주고 어르신을 반긴다’는 뜻의 명칭이 선정됐다.
진교훈 강서구청장은 “작은 의자 한 개가 어르신들의 일상 이동을 더 편하게 하고, 고령 친화 마을을 만들어가는 긍정적 사례가 되고 있다”며 “앞으로 참여 상점을 확대하고 주민 체감도를 높일 수 있도록 사업을 더욱 보완하고 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지