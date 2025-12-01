“일상을 쾌적하게”…금천구, G밸리에 녹지 공간 늘린다

2026년 ‘G밸리 가든팩토리’ 시범사업



서울 금천구가 G밸리 일대에 녹지축을 만드는 ‘G밸리 가든팩토리’를 조성한다고 1일 밝혔다. 사진은 조성 후 예상 보행로 모습.

서울 금천구는 G밸리 일대 녹지축을 형성하고 보행환경을 개선하는 ‘G밸리 가든팩토리’ 조성에 나선다고 1일 밝혔다.G밸리는 그동안 녹지공간의 부족, 초미세먼지와 폭염 등으로 어려움을 겪어 온 만큼 건강하고 지속가능한 도시환경을 조성한다는 게 금천구의 계획이다.이를 위해 금천구는 지난 1~11월 G밸리 가든팩토리 조성 기본계획 용역을 실시했다. 2026년 시범사업을 시작하고 2027년부터 본격적으로 사업을 진행할 예정이다.G밸리 가든팩토리의 총면적은 18만 7364㎡로, 공개공지 135개소, 가로수 2,227주, 띠녹지 4527㎡ 등을 포함한다. 미세먼지와 도로변 소음을 차단하는 연속적인 녹지축을 형성하는데 중점을 두고 있다.또한 가산디지털단지역과 안양천을 연결하는 주요 길목을 활성화해 지역 주민과 근로자들에게 쉼터와 휴식 공간을 제공할 계획이다.금천구는 G밸리 가든팩토리 사업이 G밸리 지역주민과 근로자 삶의 질을 향상시키는 것을 목표를 하는 만큼, 지역 주민 의견을 적극 반영하겠다고 강조했다.유성훈 금천구청장은 “G밸리 가든팩토리 조성을 통해 G밸리 일대 환경을 혁신적으로 개선하며 지역주민과 근로자들에게 더 나은 생활환경을 제공할 것”이라며 “지속가능한 도시개발을 위한 걸음으로 의미가 있다”고 설명했다.김주연 기자