“돌봄 공백 막는다” 동대문구, 10개 기관과 ‘돌봄SOS 업무협약’

긴급 돌봄 공백 방지
촘촘한 민·관 안전망 구축


  •
이필형(가운데) 서울 동대문구청장이 지난달 28일 지역 내 10개 민간기관과 ‘돌봄SOS 서비스 제공기관’ 업무협약을 체결했다. 동대문구 제공


서울 동대문구는 긴급 돌봄이 필요한 주민을 위한 민·관 협력망을 한층 강화했다고 1일 밝혔다. 구는 지난달 28일 지역 내 10개 민간기관과 ‘돌봄SOS 서비스 제공기관’ 업무협약을 체결하며 통합 돌봄체계 구축에 본격 착수했다.

이번 협약은 10월 공개 모집에 참여한 14개 기관 중 심사를 거쳐 ▲일시 재가·동행 지원 5곳 ▲식사 배달(제조) 1곳 ▲주거 편의 4곳 등 10곳을 최종 선정해 진행됐다. 협약식에서는 기관 간 역할을 명확히 하는 협약서 서명과 함께 서비스 절차·전산 활용·안전관리 등을 다루는 실무 교육이 이어졌다.

‘돌봄SOS’는 갑작스럽게 돌봄이 필요한 주민에게 일시 재가, 동행 지원, 단기 시설, 식사 배달, 주거 편의 서비스를 제공하는 사업이다. 동대문구는 개별 지원을 분리해 운영하던 기존 구조에서 벗어나 건강·주거·식사를 패키지로 제공하는 ‘통합돌봄지원’ 모델로 발전시키고 있다. 협약 기관들은 동 주민센터와 함께 현장에서 위기 대응을 맡는 핵심 실행 주체가 된다.

이필형 동대문구청장은 “돌봄은 행정 하나만이 아닌, 지역의 복지기관과 전문 기관이 함께 움직여야 진짜 안전망이 된다”며 “돌봄 공백이 생기지 않도록 민·관 협력 체계를 더 촘촘하게 만들고, 누구도 소외되지 않는 지역 돌봄을 실현하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
