서울Pn

검색

겨울밤 광화문 일대 빛과 음악에 젖는다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남, 아동정책영향평가 ‘우수상’ 수상

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“치매 조기 검사로 알츠하이머 발견”…서울강북지역

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“청소년 일상 지켜요”…성북구, 청소년 일탈 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

KTX·SRT 통합, 호남선･전라선 좌석난 해소 물꼬

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

호남선 4684석·전라선 191석 확대, 2026년 SRT 할인 적용


  •
KTX와 SRT.


국토교통부가 지난 8일 KTX·SRT 통합 운영 추진을 공식 발표함에 따라 호남선･전라선 좌석 부족과 요금 부담 문제 해소에 물꼬가 트일 전망이다.

국토교통부가 지난 8일 KTX·SRT 통합 운영 추진을 공식 발표하면서 그동안 분리 운영한 고속철도 이원화 구조를 단계적으로 개선하겠다고 밝혔다.

이번 발표는 이용객이 많은 수서발 좌석 공급을 확대하기 위해 서울역에 SRT를, 수서역에 KTX를 교차 투입하는 내용이 포함됐다.

이는 전남도가 전라선･호남선 좌석 부족 해소를 위해 국토부와 코레일에 꾸준히 요구해 온 핵심 건의 사항이다.

전남도는 특히 평택~오송 병목 구간 해소가 2028년 이후에나 가능하다는 점을 고려해 개통 이전까지의 좌석 공급 개선 방안으로 KTX·SRT 병합 운영을 통한 열차 회전율 제고를 현실적 대안으로 제시했다.

KTX·SRT 통합운영 체계가 적용되면 주말 1일 기준 호남선 4684석과 전라선 191석이 각각 늘어난다.

이는 KTX-산천(379석/회) 기준으로 호남선 12회, 전라선 1회 증편 효과와 같아 전남의 수도권 접근성 향상과 의료와 교육, 문화 등 다양한 생활편의도 함께 높아질 전망이다.

또 국토부 발표에 따라 2026년 말 예매·발매 시스템이 통합되면 SRT에도 일반열차 환승할인 30%와 지역사랑 철도여행 할인 50% 등 코레일 주요 할인 제도가 적용돼 지난 9월 개통한 목포–보성선 연계 이용도 편리해질 전망이다.

김영록 전남지사는 “호남선･전라선 좌석 부족과 요금 부담 문제는 도민 이동권과 직결된 사안으로, 민선 7기부터 지속적으로 개선을 요구했다”며 “이번 정부 발표는 전남도의 건의가 실제 정책 변화로 이어진 의미 있는 성과”라고 말했다.

전남도는 앞으로도 20년 전 오송역 분기에 따른 노선 우회 추가요금 문제 해결을 위한 요금체계 개선과 호남선･전라선 좌석 부족 해소를 위한 열차 편성 확대(10량 → 20량) 등을 정부에 지속 건의할 계획이다.

목포 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “주택부지 정부 제안 절반은 의견 일치”

말레이시아 출장 중 기자간담회

캔버스가 된 골목·굴다리… 중랑 공공미술 7년 여정

‘우리동네 미술관’ 기록 전시회

금연 성공 1.5배로… 금천, 최우수 자치구에

인센티브 등 다양한 지원 성과

광진구, 15일까지 내년 상반기 청년 행정 아르바이

도서관 운영 보조, 어르신 안부전화, 행사업무 보조 등

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr