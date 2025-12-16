서울Pn

검색

관악S밸리 ‘특정개발진흥지구’ 서울시 승인

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

밤에 더 걷고 싶은 강남 ‘빛의 거리’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어르신도 무인계산대 이용 척척… 디지털 약자 보듬

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산 쪽방촌 금손들과 ‘온기’ 나눔

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구, 연말연시 다중이용시설 ‘위험·불편사항’ 집중 점검

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전통시장, 대형마트, 지하철역 등 대상
안전 위협 요소, 이용 불편사항 등 점검


  •
서울 도봉구 방학동에 있는 도봉구청 청사 전경. 도봉구 제공


서울 도봉구는 지역 내 다중이용시설을 대상으로 안전관리 실태 점검에 나선다고 16일 밝혔다. 구는 연말연시를 맞아 오는 19일까지 전통시장·상점가 15곳, 대형마트 3곳, 지하철역 7곳 등을 대상으로 점검을 실시한다.

주요 점검 사항은 시설 주변 안전 위협 요소, 이용 불편 사항, 청결 상태 등이며, 겨울철 화재를 대비해 소방 시설 주변 적치물 방치 여부 등도 중점 확인한다.

구는 점검 결과 문제 사항이 발견되면 지적 사항을 시설 관계자에 즉각 통보해, 신속한 조치가 이어지게 한다. 지적 사항은 내부 민원 관리 시스템에 등록해 이행 여부를 지속적으로 관리한다.

오언석 도봉구청장은 “연말연시는 안전 사고 발생 우려가 높은 시기다”라며 “구민의 안전을 최우선으로 하고 불편 사항이 없도록 철저히 점검하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr