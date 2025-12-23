양배추 수확하는 서귀포 농민

대한민국시도의회의장협의회 최호정 회장, 행
박중화 서울시의원, 한국언론연대 주최제4회
문승호 경기도의원, 성남 교육 현안 점검
김재훈 경기도의원, 가정 밖 청소년 정책
‘강북횡단 지하도시고속도로’ 예정지 찾은 오세훈 시
용산문화재단 임원 구성 마무리… 내년 2월 출범
박희영 구청장 “문화도시로 이끌 것”
초대 이사장에 팝페라 테너 임형주
금천 민생쿠폰 집행 우수… 특교세 1.5억 확보
1차 98.8%·2차 97.6% 지급
양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구
주민 6만 5000명 서명부 전달
이기재 구청장 “서울시와 협력”
“인간·자연 공존하며 힐링”… 세계
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
전국 감 주산지서 햇곶감 경매ㆍ축제
‘독서의 계절은 겨울!’…경기관광공사
순천향대 ‘고산중국학보’ 한국연구재단
부산 ‘시니어 하하 캠퍼스’ 내년 본
부산시는 17일 금정구 부산가톨릭대 신학 교정에 ‘하하(HAHA) 캠퍼스’를 조성하기 위한 행정 절…
