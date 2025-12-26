구로구 “수도권 서남부 광역철도 민자사업 적극 동참”

“신구로선은 구로구 주민의 이동권과 직결”



수도권 서남부 광역철도 민자 제안 노선(안). 구로구 제공



지난 12월 23일 국회 소통관에서 열린 ‘수도권 서남부 광역철도 조기 착공 촉구 기자회견’에서 장인홍(오른쪽 네 번째) 구로구청장을 비롯한 참석자들이 신구로선을 포함한 수도권 서남부 광역철도 민간투자사업의 재추진 필요성을 알리고 있다. 구로구 제공

서울 구로구가 수도권 서남부 광역철도 민간투자사업과 관련해 신구로선이 포함된 노선 계획을 검토하고 공식 의견 제출을 준비하고 있다고 26일 밝혔다.국토교통부는 최근 수도권 서남부 광역철도 민간투자사업과 관련해 관계 지방자치단체를 대상으로 보완 제안서에 대한 의견 조회를 진행하고 있다.구로구 관계자는 “관계 부서 의견을 취합해 구로구 구간이 포함된 신구로선의 원활한 추진 필요성과 지역 여건을 반영한 공식 의견을 제출할 계획”이라고 했다.신구로선은 시흥 대야에서 부천을 거쳐 구로구를 통과해 서울 서남권으로 연결되는 노선이다. 경인선과 지하철 2호선·7호선 등 기존 철도망과의 연계를 통해 서울 서남권 교통 여건 개선에 기여할 수 있는 노선으로 평가된다. 구는 노선이 구축될 경우 주민 이동 편의성과 접근성이 크게 향상될 것으로 보고 있다.장인홍 구로구청장은 지난 23일 국회 소통관에서 열린 수도권 서남부 광역철도 조기 착공 촉구 기자회견에 참석해 인접 지자체 및 관계자들과 사업 추진 필요성에 대한 공감대를 공유했다. 향후 국토부와 관계기관의 절차 진행 상황을 면밀히 살피고 구로구 구간 계획이 안정적으로 반영될 수 있도록 관계기관 협의와 의견 제출 등 행정 절차를 지속해 나갈 방침이다.장 구청장은 “신구로선은 구로구 주민의 이동권과 직결된 중요한 노선”이라며 “관계기관과 긴밀히 협력해 행정 절차에 충실히 참여하고 사업이 원활히 추진될 수 있도록 구의 역할을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자