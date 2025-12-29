서울 지하철 모든 역 10분 이내 환승 추진

이수·신설동역 등 13개 역 대상

338개 전 역사 엘리베이터 설치

서울시는 서울 지하철 전 역사 환승 시간을 10분 이내로 단축하는 방안을 추진한다. 아울러 전국 최초로 338개 전 역사에 지상 입구부터 승강장까지 이동할 수 있는 엘리베이터 설치를 완료했다.시는 휠체어를 탄 교통약자를 포함해 모든 시민들이 전 역사 환승 시간을 10분 이내로 줄이는 ‘전 역사 10분내 환승’을 추진한다고 29일 밝혔다. 노원, 건대입구, 교대역, 대림, 디지털미디어시티, 신당, 불광, 온수, 석계, 가산디지털단지, 고속터미널, 신설동, 이수역 등 환승 시간이 긴 13개 역이 대상이다.노원역의 경우 현재 휄체어를 타고 4호선에서 7호선으로 환승하려면 외부로 나와 지상으로 이동해야 했지만 엘리베이터와 지하 환승통로를 신설해 현재 27분인 환승시간을 10분 이내로 줄인다는 계획이다. 시는 계획이 완료되면 전체 역사에서 교통약자 환승 시간은 평균 23.3분에서 9.8분으로 13.5분(57.9%) 줄어들고 비교통약자 환승 시간은 평균 7.8분에서 4.3분으로 3.5분(44.9%) 단축될 것으로 보고 있다. 시는 또 이날 지하철 5호선 까지산역에서 서울 지하철 역사 마지막 엘리베이터 설치를 완료하고 ‘전역사 1역사 1동선 확보 기념식’을 개최했다. 1역사 1동선이란 장애인이나 고령자 등 교통약자가 엘리베이터를 이용해 지상에서 승강장까지 타인의 도움 없이 스스로 이동할 수 있다는 의미다.오세훈 서울시장은 “이동은 선택이 아니라 누구에게나 보장되어야 하는 권리로 서울 지하철이 차별 없이 이용할 수 있는 보편적 접근성을 갖추며 또 하나의 ‘약자와의 동행’ 결실을 맺었다”고 말했다.박재홍 기자