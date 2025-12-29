연하게 볶은 커피콩에 발암물질 더 많다

서울Pn

10단계 중 4단계에서 정점 찍어
로스팅 강하게 할수록 적게 나와

커피콩은 로스팅 시간이 길고 진하게 볶을수록 발암물질인 아크릴아마이드가 오히려 감소하는 것으로 나타났다. 강하게 볶아 탄 맛이 진한 커피에 발암물질이 많을 것이라는 일반적인 예상과는 정반대의 결과다. 아크릴아마이드는 고온에서 탄수화물과 아미노산이 반응해 생성되며, 국제암연구소가 인체 발암 추정 물질로 분류하고 있다.

29일 전북도보건환경연구원에 따르면 지난 1년 간 ‘원두커피 제조방식별 품질 특성’을 연구한 결과, 아크릴아마이드 성분은 로스팅 초기에 급증했다가 시간이 지날수록 감소하는 것으로 분석됐다. 함유량은 아메리카노-드립커피-콜드브루 순으로 낮았다. 전북지역 개인 로스터리 카페 20곳, 소규모 카페 10곳, 프랜차이즈 카페 5곳 등 35개업소에서 판매 중인 커피 91건을 대상으로 성분 분석을 실시한 결과다.

커피콩 로스팅 시간을 10단계로 나눠 분석한 결과, 아크릴아마이드는 4~5단계에서 기준치(800㎍/㎏) 이상 검출됐다. 아크릴아마이드는 커피콩을 230℃로 5분 34초 볶은 4단계에서 1442㎍ 검출됐다. 기준치보다 642㎍ 높다. 하지만 로스팅 시간이 더 긴 5단계(6분 54초)에서는 841㎍, 6단계(7분 41초)는 435㎍으로 급감했다. 마지막 10단계(12분 17초)에서는 159㎍까지 낮아졌다.

연구원은 커피콩을 볶는 시간이 길수록 아크릴아마이드가 열에 의해 공기 중으로 날아가기 때문에 로스팅을 강하게 한 커피에서 적게 나오는 것으로 분석했다. 전북도는 실험에서 도출된 로스팅 단계별 성분 함량 및 특성을 도내 카페들이 안전한 커피 제조 자료로 활용할 수 있도록 널리 알리기로 했다.


전주 임송학 기자
2025-12-30 22면
