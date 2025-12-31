세종 시민 30%가 15~39세 청년층

서울Pn

순유입 인구 1572명… 증가세 주춤
합계출산율 1.03명 전국평균 웃돌아

세종시에 거주하는 10명 중 3명은 15~ 39세 청년으로 나타났다.

30일 ‘세종시 2025년 청년통계’에 따르면 지난해 말 기준 주민등록을 둔 청년인구(15~39세)는 전체 인구 39만 685명 중 30.7%인 11만 9927명으로 집계됐다. 이는 전국 평균(29.0%)보다 높은 수치로, 서울(33.4%)과 대전(31.5%)에 이어 세 번째다.

거주 지역은 82.5%(9만 8912명)가 신도시 동 지역이며, 10.3%는 조치원읍, 7.3%는 면 지역에 거주한다. 나이별로는 35∼39세 인구가 26.0%(3만 1218명)로 가장 많았다. 30∼34세 23.0%, 15∼19세 20.0%, 25∼29세 16.2%, 20∼24세 14.7% 등이 뒤를 이었다.

지난해 2만 8685명의 청년이 세종시로 전입했고 2만 7113명이 빠져나가 순유입은 1572명이다. 시로 이사 온 청년 2만 8000여 명 중 5000여 명은 수도권에서 내려왔으며 그다음으로 대전, 충남, 충북 순이었다.

다만 시 인구 증가가 주춤하면서 청년 비율은 2022년 12월 31.5%, 2023년 12월 31.0% 등 감소 추세를 보였다. 시는 출범 6년 만인 2018년 인구 30만 명을 돌파하며 단기간 폭발적 성장세를 보였지만, 이후 7년간 40만 명의 벽을 넘지 못한 채 정체기가 지속되고 있다.

이용일 세종시 기획조정실장은 “조사 통계를 활용해 청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 맞춤형 정책들을 수립하겠다”고 말했다. 한편 세종시 합계출산율은 1.03명으로 전국 0.75명보다 0.28명 많다.


세종 이종익 기자
2025-12-31 21면
