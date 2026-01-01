[포토뉴스]과천시, 시 승격 40주년 기념 해맞이

김동욱 서울시의원, 3호선 대치역 1번 출
서울시의회 국민의힘 “강선우·김병기 국회의
서울시의회 국민의힘은 김경 서울시의원의 공천 대가 1억원 상납 사건에 대해 다음과 같은 논평을 …
이경혜 경기도의원, K-컬처밸리·방송영상밸
문승호 경기도의원, 경기도교육청 도박예방교
중랑 15개동 주민자치회 위원 514명 위촉
2년간 지역문제 발굴·해결 주도
“사회적 자본 튼튼한 은평”… 사회적기업 쑥쑥 자랍
성과공유회 연 김미경 구청장
강서 “전세사기 피해자 80% 회복 단계”
1250명 소유권 이전, 경·공매 개시
LH 피해주택 매입·소송비 지원
금천, 서울시교육감과 IB학교 추진 속도
