남궁역 서울시의원 “2026년 학교시설개선 예산 동대문구 내 11개 학교 35억 1700만원 확정 환영”

2026년 서울시교육청 시설개선 예산으로 동대문구 전농1·2동, 답십리1동 11개 학교 포함
남궁 의원, 지역 학교의 노후 시설환경개선 위해 적극 노력


발언중인 남궁역 의원


서울시의회 환경수자원위원회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 2026년 서울시교육청 본예산에 동대문구 전농1·2동, 답십리1동 관내 11개 학교를 대상으로 한 학교시설개선 예산 총 35억 1700만원이 확정·편성되었다고 밝혔다.

이번에 확정된 예산은 ▲답십리초 주차장 및 교문, 미끄럼방지시설 개선 1억 1500만원 ▲배봉초 차양시설 개선 1억원 ▲신답초 급식실 환경개선 1억 5900만원 ▲전곡초 운동부 지원, 체육관 화장실 및 급식실 환경개선 등 8억 1100만원 ▲전농초 운동부 지원 3000만원 ▲전동초 급식실 환기 개선 2억 7400만원 ▲전일중 관리실 등 환경개선 6000만원 ▲숭인중 본관 화장실 개선 9억 7500만원 ▲전농중 운동부 지원 1000만원 ▲해성국제컨벤션고 실습기자재, 통신 및 냉난방시설 개선 5억 3100만원 ▲해성여고 급식시설 개선 및 강당 옥상 방수공사 4억 5000만원 등이다.

남궁 의원은 학교별로 시설 노후도와 학생 이용 빈도, 안전성 등을 종합적으로 검토해 예산이 적절히 반영됐는지 면밀히 확인했으며, 특히 급식실·화장실 등 학생 생활과 직결되는 시설 개선에 중점을 두었다.

이번 예산 확정을 통해 노후화된 학교 시설이 단계적으로 개선되고, 급식 환경 개선과 체육·운동부 지원 등을 통해 학생들의 건강과 복지 증진에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

남궁 의원은 “학교 시설 개선은 단순한 환경 정비를 넘어 학생 안전과 학습권을 보장하는 기본적인 투자”라며 “앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 꼭 필요한 예산이 제때 반영될 수 있도록 교육청과 지속적으로 협의하고, 지역 학교들이 안정적으로 개선사업을 추진할 수 있도록 끝까지 책임 있게 살피겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스부
