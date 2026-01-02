이성헌 서대문구청장, 새해 첫 근무일 직원 맞이 악수

서울Pn

격식 없는 시무식 시작…본격적인 새해 구정

이성헌 서울 서대문구청장이 2026년 새해 첫 근무일인 2일 오전 청사 로비에서 직원들과 악수하면서 새해 인사를 나눴다. 딱딱한 시무식을 새해 인사로 대체한 것이다.


  •
이성헌 서울 서대문구청장이 2일 구청 로비에서 출근하는 직원들과 악수하고 있다. 서대문구 제공


구청 대회의실에서 이어진 간부 간담회도 신년 소회와 다짐으로 격의 없이 진행됐다. 이 자리에서 이 구청장은 간부 직원들과 새해 구정 비전을 나눴다.

이 구청장은 “새해 서대문구는 쾌적하고 편리한 도시환경을 넘어 도시의 품격을 높이는 단계로 나아가며 행복 300%에 과감히 도전하겠다”고 말했다.

또한 이를 위해 ▲자연과 여가로 글로벌 매력이 넘치는 도시 구현 ▲사통팔달 교통망과 신속한 도시개발을 통한 도시 미래 지형 재편 ▲국제 청년창업도시 도약 ▲탄탄한 교육 환경을 통한 미래 세대 양성 ▲든든한 돌봄·건강·체육·문화 인프라를 통한 구민 행복 증진 등의 비전을 밝혔다.

간담회 후 구청 전 부서를 순회하며 직원들과 대화를 나눈 이성헌 구청장은 점심시간에도 구내식당에서 직원들과 소통하며 떡국으로 식사할 예정이다.

한편 이 구청장은 1일 0시를 전후해 열린 ‘신촌 카운트다운 콘서트’와 같은 날 아침 관내 안산 해맞이 행사 및 국립서울현충원 현충탑 참배에 잇달아 참여했다.

서유미 기자
