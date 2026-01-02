김용일 서울시의원, 북가좌1동 통장협의회 송년회 참석



지난 12월 22일 북가좌1동 주민센터에서 열린 북가좌1동 통장협의회 송년회에 참석한 김용일 의원

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 12월 22일 북가좌1동 주민센터에서 열린 북가좌1동 통장협의회 송년회에 참석했다고 밝혔다.이번 송년회는 일반적인 식당 모임 대신, 통장들이 직접 정성껏 준비한 음식을 나누며 동 주민센터 강당에서 소박하지만 내실 있게 진행되어 의미를 더했다. 특히 강당 한편에는 올 한 해 동안 진행된 각종 회의와 행사 현장 사진들이 전시되어, 참석자들이 지난 활동을 회상하며 서로의 수고를 다독이는 훈훈한 장면이 연출됐다.김 의원은 이 자리에서 통장협의회의 존재 이유와 그 막중한 역할에 대해 깊은 감사를 표했다. 김 의원은 “통장님들은 지역 상황을 누구보다 잘 아시는 분들로, 행정의 손길이 닿지 않는 구석구석을 살피는 지역의 실핏줄과 같다”고 강조했다또한 김 의원은 “고립·은둔 가족 발굴, 혹서기 독거노인 안부 확인, 폭우 시 비 피해 상황 점검 등 재난 대응부터 소비쿠폰 홍보와 같은 시·구청의 주요 소식 전달까지 통장님들의 손길이 닿지 않는 곳이 없다”라며 “지역 사회 안전망 구축의 최일선에서 묵묵히 소임을 다해주시는 덕분에 북가좌1동이 더욱 살기 좋은 동네가 되고 있다”고 전했다.마지막으로 김 의원은 “지방의원의 역할은 지역 현장에서 가장 고생하시는 통장님들의 목소리를 경청하고, 여러분의 활동이 보람될 수 있도록 정책적·행정적 지원을 아끼지 않는 것”이라며, 다가오는 새해에도 북가좌1동 통장협의회와 긴밀히 협력해 주민들의 복리 증진과 지역 발전을 위해 시의원으로서 최선을 다하겠다고 밝혔다.온라인뉴스부