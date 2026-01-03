이상일 시장 “반도체 국가산단, 서두르지 않았다면 뺏겼을지도 몰라”



2일 이상일 용인시장이 용인상공회의소 신년인사회에서 발언하고 있다. (용인시 제공)

이상일 용인특례시장이 “예비타당성 조사 면제 등이 빠르게 진행되지 않았다면 첨단시스템반도체 국가산단을 다른 지역에 빼앗겼을지도 몰랐다”고 밝혔다.이 시장은 2일 ‘2025 용인상공회의소 신년인사회’에서 “통상 국가산단 계획 발표부터 정부 승인까지 4년 6개월이 걸리지만, 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단은 1년 9개월 만에 승인받았다”고 말했다.그는 “예비타당성 조사 면제, 각종 영향평가의 패스트트랙을 통한 처리 등으로 정부 승인을 빠르게 받은 것이다. 만일 예비타당성 조사 면제, 영향평가의 패스트트랙 진행이 없었다면 아직 승인이 나지 않았을 가능성이 있고, 승인이 나지 않았다면 다른 지역에 (국가산단을) 빼앗겼을 수도 있다”고 설명했다.이어 이 시장은 “용인에서 반도체 생태계가 크게 확장되고 있는 지금, 첨단시스템반도체 국가산단 등을 다른 곳으로 빼낼 수는 없다”며 “오히려 용인의 반도체 생태계 구축에 속도를 내는 것이 대한민국의 미래 경쟁력을 더욱 키우는 일”이라고 강조했다.그러면서 “만일 용인 국가산단을 다른 지역으로 빼앗기게 됐다면 이동읍 반도체 특화신도시 조성, 국도 45호선 확장, 송탄상수원보호구역 해제, 경강선 연장이나 중부권 광역급행철도 신설 등 용인의 발전과 직결되는 일들이 무산됐을 수도 있다”라고 덧붙였다.안승순 기자