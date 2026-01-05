안성시-현대차, 미래 모빌리티 산업 인재 채용 본격화

서울Pn

안성 제5 일반산단 거점, 배터리 기술·연구개발 전문인재 채용


안성시청 전경


경기 안성시와 함께 안성 제5 일반산업단지를 미래 모빌리티 산업의 중심지로 육성할 계획인 현대자동차가 배터리 기술 및 연구개발 분야의 전문 인재 채용에 나섰다. 현대차는 지난해 10월부터 경기남부(안성) 지역의 우수 인재 모집을 시작했으며, 미래 모빌리티 핵심 기술 확보를 위해 현재 각 분야별 전문인력을 채용 중이다.

주요 채용 분야는 ▲배터리 공정기술 개발 ▲배터리 기술 및 원가 기획 ▲배터리 제조 운영 및 관리 ▲배터리 품질기술 개발 ▲연구개발 건설 안전관리 ▲연구개발 시설 관리(전기) ▲연구개발 에너지 관리(가스·변전·원동) 등이다.

안성시는 지역의 청년 일자리 창출과 산업단지 활성화에도 크게 도움이 될 것으로 기대하며, 지역 대학교, 산업체, 일자리센터 등 유관 기관과의 협력 네트워크를 강화하고 지역 인재가 산업 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 운영할 방침이다.

채용 관련 상세 정보는 현대자동차 인재채용 누리집과 안성시청 일자리센터 누리집의 취업뉴스 게시판을 통해 확인할 수 있다.


안승순 기자
