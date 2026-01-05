안성시-현대차, 미래 모빌리티 산업 인재 채용 본격화



안성시청 전경

경기 안성시와 함께 안성 제5 일반산업단지를 미래 모빌리티 산업의 중심지로 육성할 계획인 현대자동차가 배터리 기술 및 연구개발 분야의 전문 인재 채용에 나섰다. 현대차는 지난해 10월부터 경기남부(안성) 지역의 우수 인재 모집을 시작했으며, 미래 모빌리티 핵심 기술 확보를 위해 현재 각 분야별 전문인력을 채용 중이다.주요 채용 분야는 ▲배터리 공정기술 개발 ▲배터리 기술 및 원가 기획 ▲배터리 제조 운영 및 관리 ▲배터리 품질기술 개발 ▲연구개발 건설 안전관리 ▲연구개발 시설 관리(전기) ▲연구개발 에너지 관리(가스·변전·원동) 등이다.안성시는 지역의 청년 일자리 창출과 산업단지 활성화에도 크게 도움이 될 것으로 기대하며, 지역 대학교, 산업체, 일자리센터 등 유관 기관과의 협력 네트워크를 강화하고 지역 인재가 산업 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 운영할 방침이다.채용 관련 상세 정보는 현대자동차 인재채용 누리집과 안성시청 일자리센터 누리집의 취업뉴스 게시판을 통해 확인할 수 있다.안승순 기자