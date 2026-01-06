중랑구 환경교육센터, ‘기후부 우수 환경교육프로그램’ 추가 지정

2025년 3건 이어, 총 5건
지역 기반 환경교육 성과
서울 중랑구는 환경교육센터에서 운영 중인 프로그램이 기후에너지환경부 ‘2025년 3회차 우수환경교육 프로그램’으로 신규 지정됐다고 6일 밝혔다. ‘기후위기와 식량난: 지구요리사’와 ‘화학물질과 환경보건’ 프로그램 2건으로 2028년까지 인증이 유지된다.
구에 따르면 기후부는 프로그램의 친환경성, 교육적 우수성, 안전성 등을 종합적으로 심사해 우수환경교육 프로그램을 지정했다. 지정서 발급, 현판 및 부착물 등을 지원받는다.
이번 지정으로 중랑구 환경교육센터는 2024년 인증받은 ‘미니미니빔 대소동’, 2023년 인증받은 ‘모여라! 중랑구 동물친구들’, ‘기후위기요원의 숨겨진 비밀’에 이어 총 5건을 보유하게 됐다.
지구요리사는 초등학교 고학년을 대상으로 기후위기와 식량 문제의 연관성을 이해하도록 구성된 프로그램으로, 보드게임 ‘초록요리사’와 채식 레시피 기획 활동을 할 수 있다.
화학물질과 환경보건은 성인을 대상으로 일상 속 화학물질로 인한 환경보건 문제를 살펴보고, 샴푸바 만들기 체험을 통해 화학물질 사용을 줄이는 친환경 생활 실천을 유도한다.
유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지