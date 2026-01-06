청라하늘 vs 인천국제공항…‘무명’ 인천 제3연륙교 명칭 곧 확정



인천 제3연륙교. 인천경제청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지역 주민 간 갈등으로 이름을 정하지 못한 채 개통한 인천 제3연륙교의 정식 명칭이 이달 중순쯤 확정된다.6일 인천시에 따르면 국토교통부 산하 국가지명위원회는 오는 14일 제3연륙교 명칭을 선정하는 심의를 연다. 명칭 후보는 청라하늘대교와 인천국제공항대교 등 두 가지다.길이 4.68㎞, 폭 30m 왕복 6차로의 제3연륙교는 영종대교(제1연륙교), 인천대교(제2연륙교)에 이어 중구 영종국제도시와 육지(서구 청라국제도시)를 연결하는 세 번째 연륙교다제3연륙교 명칭을 인천시가 아닌 국가지명위가 결정하는 까닭은 영종(중구), 청라(서구) 주민 간 갈등이 해소되지 않은 탓이다.애초 중구는 ‘영종하늘대교’를, 서구는 ‘청라대교’를 각각 요구하면서 갈등을 빚었다. 이에 인천시 지명위는 서구의 대표 신도시 ‘청라국제도시’와 국제공항이 있는 중구 영종도를 대변하는 ‘하늘길’의 상징성을 결합한 ‘청라하늘대교’를 선정했다.청라하늘대교가 사실상 중립 명칭이었지만 갈등은 해소되지 않았다.서구는 청라하늘대교를 수용한 반면 중구는 반발했다. 중구는 “영종국제도시와 청라국제도시를 넘어 인천의 전체적 위상을 높일 수 있는 명칭”이라며 ‘인천국제공항대교’를 제안, 국가지명위 심의에 청라하늘대교와 인천국제공항대교가 후보로 올라가게 된 것이다.제3연륙교 명칭 논란은 국가지명위 심의를 통해 종지부를 찍는다. 국가지명위 심의 사항에 대해서는 이의 제기를 할 수 없어서다.인천시 관계자는 “오는 14일 국가지명위 심의를 통해 제3연륙교 명칭은 최종 확정될 것”이라고 말했다.제3연륙교는 이 같은 명칭 논란으로 인해 ‘무명’(無名)인 상태로 지난 5일 개통했다. 통행료는 소형차 기준 2000원이지만 영종·청라 주민은 무료로 이용할 수 있다.또 이르면 4월부터 인천시민 전체 무료화가 적용된다. 인천시는 요금 부과 시스템 시험 운영을 거쳐 이달 15일부터 통행료를 징수할 예정이다.강남주 기자