대전시민 10명 중 7명 “행정통합 주민투표로 결정해야”

행정통합 찬성 30.9%, 반대 27.7%로 엇갈려

시의회, 시민 1000명 대상 온라인 인식 조사



대전시의회. 서울신문 DB

대전·충남 행정통합이 급물살을 타는 가운데 대전 시민 10명 중 약 7명은 행정통합 여부는 주민투표로 결정해야 한다고 응답했다. 행정통합에 대해서는 긍정 평가가 높았으나 숙의 절차가 부족하다고 지적했다.6일 대전시의회에 따르면 지난해 11월 28일부터 12월 15일까지 만 18세 이상 대전시민 1000명을 대상으로 ‘대전·충남 행정통합 및 대전시 역할에 대한 시민 인식’ 온라인 조사 결과 주민투표 필요성에 대해 ‘긍정’ 의견이 67.8%에 달했다. 필요하지 않다는 응답은 6.9%에 불과했다.행정통합 추진과정이 투명한지 묻는 절차적 투명성에 대해서는 ‘그렇지 않다’는 대답이 28.5%로, ‘그렇다’라는 응답(14.6%)보다 약 2배 높았다. 설명회·토론회·온라인 참여 등이 충분히 이뤄지고 있는지 묻는 ‘시민 의견 수렴’에 대해서도 ‘그렇지 않다’는 응답이 41.1%로, ‘그렇다’(12.5%)라는 응답자보다 3배 이상 많았다.행정통합 찬반에 대해서는 긍정과 부정이 각각 30.9%, 27.7%로 오차범위 안에서 비슷하게 나타났다. 다만 ‘행정통합에 대해 인지하고 있다’라는 집단(32.7%)에서는 긍정이 43.8%로 부정(33.0%)보다 높게 나타났다.세대별로 20~40대에서는 행정통합에 대한 부정 평가가 우세했고, 50~60대 이상은 긍정적 응답이 많았다.행정 통합을 효과로는 ‘지역경제 활성화 및 일자리 창출’ (33.4%), ‘행정 효율성 향상 및 서비스 확대’ (30.7%), ‘광역 인프라 구축’ (27.3%) 등으로 나타났다.부정 평가에는 ‘추진 준비 부족 및 효과 불확실성’ (31.8%), ‘대전·충남 간 입장 차이 조정 어려움’ (27.1%), ‘대전시 자체 발전 저해 가능성’ (27.1%) 등을 들었다.대전 박승기 기자