서울Pn

검색

서울윈터페스타 1098만명 찾았다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

통합 사고력·자기 주도성 쑥쑥… ‘더 베스트 강동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 녹사평광장에 체험형 콘텐츠 상시 운영

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“작심 3년이면 최대 60만원” 노원구민 ‘금연’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

대전시민 10명 중 7명 “행정통합 주민투표로 결정해야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

행정통합 찬성 30.9%, 반대 27.7%로 엇갈려
시의회, 시민 1000명 대상 온라인 인식 조사


  •
대전시의회. 서울신문 DB


대전·충남 행정통합이 급물살을 타는 가운데 대전 시민 10명 중 약 7명은 행정통합 여부는 주민투표로 결정해야 한다고 응답했다. 행정통합에 대해서는 긍정 평가가 높았으나 숙의 절차가 부족하다고 지적했다.

6일 대전시의회에 따르면 지난해 11월 28일부터 12월 15일까지 만 18세 이상 대전시민 1000명을 대상으로 ‘대전·충남 행정통합 및 대전시 역할에 대한 시민 인식’ 온라인 조사 결과 주민투표 필요성에 대해 ‘긍정’ 의견이 67.8%에 달했다. 필요하지 않다는 응답은 6.9%에 불과했다.

행정통합 추진과정이 투명한지 묻는 절차적 투명성에 대해서는 ‘그렇지 않다’는 대답이 28.5%로, ‘그렇다’라는 응답(14.6%)보다 약 2배 높았다. 설명회·토론회·온라인 참여 등이 충분히 이뤄지고 있는지 묻는 ‘시민 의견 수렴’에 대해서도 ‘그렇지 않다’는 응답이 41.1%로, ‘그렇다’(12.5%)라는 응답자보다 3배 이상 많았다.

행정통합 찬반에 대해서는 긍정과 부정이 각각 30.9%, 27.7%로 오차범위 안에서 비슷하게 나타났다. 다만 ‘행정통합에 대해 인지하고 있다’라는 집단(32.7%)에서는 긍정이 43.8%로 부정(33.0%)보다 높게 나타났다.

세대별로 20~40대에서는 행정통합에 대한 부정 평가가 우세했고, 50~60대 이상은 긍정적 응답이 많았다.

행정 통합을 효과로는 ‘지역경제 활성화 및 일자리 창출’ (33.4%), ‘행정 효율성 향상 및 서비스 확대’ (30.7%), ‘광역 인프라 구축’ (27.3%) 등으로 나타났다.

부정 평가에는 ‘추진 준비 부족 및 효과 불확실성’ (31.8%), ‘대전·충남 간 입장 차이 조정 어려움’ (27.1%), ‘대전시 자체 발전 저해 가능성’ (27.1%) 등을 들었다.

대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

천호·성내 더 한강 가까이, 암사 역사·생태 활용…

이수희 강동구청장

강서, 기초지자체 첫 ‘한국 비즈 엑스포’ 3월 개

안양천~개화산 둘레길 완공 등 달라지는 49개 핵심사업 공개

동대문, 노인 일자리 3846명으로 늘렸다

지난해보다 13.8% 468개 확대

구로 마음 편의점 활짝

1인 가구 누구나 잠깐 쉬어 가는 공간

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr