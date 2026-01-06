마포 레드로드 ‘청년장사꾼 인큐베이터’ 변신

청년상인 반년살이 프로그램 운영
서울 마포구가 청년 장사꾼들의 인큐베이터가 된다.
마포구는 지난 5일 레드로드에서 청년이 실제 상권에서 가게를 운영하며 창업 경험을 쌓을 수 있는 ‘청년상인 반년살이’ 점포 5곳의 문을 열었다.
청년상인 반년살이는 국내외 관광객이 많이 찾는 홍대 레드로드 R5 일대에 7.5㎡ 규모의 창업 체험형 점포를 제공하는 사업이다. 여기에 멘토링 프로그램도 지원해 청년들이 제대로 장사를 할 수 있게 도와준다.
이번 사업은 지난해 12월 공모를 통해 총 5개 팀이 최종 선정됐다. 이들은 ▲한국 전통 도자기·자개 공예품 ▲레드로드 캐릭터 굿즈 ▲한지 공예 소품 ▲사진 기반 디자인 굿즈 ▲외국인 관광객을 겨냥한 K-푸드 등 지역 특색을 살린 상품을 선보인다.
청년살이 반년살이는 6개월 단위로 운영된다. 판매 품목은 한국적 특색을 담은 공예품과 기념품, 관광형 상품 및 체험 콘텐츠로 구성된다. 참여 청년은 화요일부터 일요일까지 주 6일 동안 영업을 할 수 있다. 프로그램에 참여자는 오후 1시부터 오후 9시까지 점포를 필수 운영해야 한다. 점포 사용료는 월 22만원이다. 여기에는 관리비와 부가세 등이 포함됐다.
김동현 기자
