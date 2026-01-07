강진 반값여행 효과···소상공인 온라인 매출 ‘34배 껑충’

초록믿음 쇼핑몰 매출 지속 상승



강진군청

반값여행 정책을 추진하고 있는 전남 강진군의 지역 농특산물 온라인 매출이 급증하고 있다.군은 지난 12월말 현재 전년 대비 120% 증가했다고 4일 밝혔다. 2024년 처음으로 강진 반값여행 정책을 시행한 이후34배 성장한 수치다.군은 지역 경제 활성화를 위해 강진 반값여행을 시행하면서 초록믿음 온라인 쇼핑몰을 대대적으로 개편했다. 모바일 지역사랑상품권 착(Chak) 2.0 시스템을 쇼핑몰에 접목시켜 반값여행 페이백을 온라인에서도 사용할 수 있도록 개선했다.반값여행은 강진군을 방문한 관광객이 사용한 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 받아 오프라인은 물론 초록믿음강진 온라인 쇼핑몰에서 사용할 수 있는 정책이다.초록믿음강진 쇼핑몰의 매출액 중 2024년에는 50%, 2025년에는 64%에 가까운 금액이 반값여행 혜택을 본 관광객으로 파악됐다. 쇼핑몰 회원수도 15배 증가하면서 반값여행 효과가 지역 경제 활성화에 미치는 효과가 매우 크다는 분석이다.올해에는 정부에서 강진 반값여행을 시범 도입, ‘지역사랑 휴가지원제’를 시행하기로 하면서 강진군의 반값시책이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.군은 4차산업혁명활용추진단 내에 초록믿음강진 쇼핑몰 전담 조직을 신설하고 온라인 입점부터 마케팅까지 직영으로 추진했다. 입점품목 발굴과 온라인 상세페이지 제작, 마케팅, 오픈마켓 행사 등을 직접 운영하면서 지자체 쇼핑몰 위탁비용을 절감했다. 그 결과 짧은 기간 안에 쇼핑몰 입점업체 78개소에서 142개소로 확대했다. 입점품목도 188개에서 633개 품목으로 다양화했다.2026년 강진 반값여행은 오는 19일부터 사전접수가 가능하다. 22일 이후 정산이 되면 초록믿음강진 쇼핑몰에서 페이백 사용이 가능하다. 반값여행 신청은 포털사이트에서 ‘강진반값’을 검색하거나 www.gangjintour.com 으로 접속할 수 있다.강진 최종필 기자