서울Pn

검색

“약자동행 매력성장” 서울시 신년인사회

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 개봉동에 ‘청소년 아지트 모여 구로’ 운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

우주 캠프·과학 탐방… ‘AI 국가 영웅’ 길러내

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중랑, 용마터널 인근 ‘공공주택’ 서울시 승인

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구, 3년 연속 물가안정 우수 지자체 선정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

특별교부세 2000만원 등 총 1억원 확보
관악구청 전경
관악구청 전경


서울 관악구가 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 지방물가 안정관리 평가’에서 우수기관(나등급)으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

지방물가 안전관리 평가는 지방자치단체의 물가안정 동참을 유도하기 위해 2022년부터 시행됐다. 관악구는 평가 도입 이후 2023년 우수, 2024년 최우수에 이어 3년 연속 우수 등급 이상을 받았다. 이로써 구가 3년간 확보한 재정 인센티브인 특별교부세는 올해 2000만원 등 총 1억원이 됐다.

관악구는 지속되는 고물가 위기에 대응해 명절, 휴가철, 김장철 등 시기별 맞춤형 물가 대책을 선제적으로 추진한 점에서 높은 점수를 받았다. 물가대책상황실을 상시 가동하며 바가지요금과 불공정 상거래 행위를 집중적으로 지도·단속했다.

특히 착한가격업소를 기존 119개소에서 서울 자치구 중 가장 많은 170개소로 확대했다. 자체 예산으로 지원을 확대한 성과다. 지난해 4월에는 관악구에서 ‘전국 1만번째 착한가격업소’가 지정되기도 했다.

박준희 구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 협력해 준 구민들의 적극적인 노력이 있었다”며 “물가안정이 실질적인 민생과 직결되는 만큼, 앞으로도 체감도 높은 물가 안정 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

살기 좋은 영등포… 챗GPT 대신 최GPT가 ‘24

최호권 영등포구청장

“아이들이 행복한 강북”… 민원 해결사 된 이순희

초중고·특수학교 24곳서 간담회

이승로 성북구청장, 더불어민주당 지방자치특보로 뛴다

“지방자치 현장 경험, 중앙정치에 전달하는 역할”

강동, 장애인복지관 실내외 정원 새 단장

휠체어 방해 안 되게 ‘벽면 녹화’ ‘기와마루 정원’ 생활밀착형으로

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr