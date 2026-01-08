최첨단 버스정류장, ‘성동형 스마트쉼터’ 이용자 94% 만족

서울Pn

‘매우 만족’ 68.2%, ‘만족’ 25.6%


  •
성동구 행당동 성동구청 정류장에서 주민들이 ‘성동형 스마트쉼터’를 이용 중인 모습.
성동구 제공


서울 성동구는 대표적인 교통 편의시설인 ‘성동형 스마트쉼터’가 이용자 설문조사 결과, 약 94%의 이용자가 만족하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

지난해 11월 스마트쉼터 이용 경험이 있는 구민 600여 명을 대상으로 실시한 이번 조사는 이용 만족도와 목적, 향후 개선 의견 등을 묻는 방식으로 진행됐다. 조사 결과 ‘매우 만족’ 68.2%, ‘만족’ 25.6%로 나타났으며, 폭염·한파 등 기상 악화 시 대기·휴식 공간으로 활용한다는 응답이 가장 많았다. 개선 요구로는 냉난방 성능 강화, 계절별 실내 환경 유지, 무선충전 고속화 등이 제시됐다.

성동형 스마트쉼터는 폭염·한파·미세먼지 등에 대응해 안전하고 쾌적한 대기 공간을 제공하는 미래형 버스 승차대로, 디자인과 기술을 결합한 생활밀착형 스마트 공공시설로 평가받고 있다고 구는 설명했다.

정원오 구청장은 “성동형 스마트쉼터는 세계적으로도 인정받은 공공디자인이자, 주민의 일상을 지키는 생활밀착형 스마트 인프라”라며 “이번 만족도 조사 결과를 바탕으로 이용자 의견을 적극 반영해, 폭염과 한파에도 더욱 안전하고 편리한 스마트쉼터로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
