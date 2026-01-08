도봉구, 특별교부세·특별조정교부금 278억원 확보



서울 도봉구 방학동에 있는 도봉구청 청사 전경. 도봉구 제공

서울 도봉구는 특별교부세·특별조정교부금 총 278억원을 확보했다고 8일 밝혔다. 이는 재원 확보를 위해 행정안전부와 서울시에 적극적으로 요청한 결과다.특별교부세와 특별조정교부금은 행정안전부, 시에서 구 자체 예산으로 충당하기 어려운 사업을 지원하기 위해 내주는 재원이다. 이 재원은 재난·재해 예방 인프라 구축, 생활 안전망 확대, 주민 편의 증진 등 각종 현안 사업과 안전 강화 사업 등에 사용된다.주요 사업은 ▲노후 하수관로 정비(48억 4900만원) ▲쌍문1동 공공복합청사 건립(35억원) ▲도봉구 급경사 도로 열선 설치(26억 6200만원) ▲둘리(쌍문)공원 무장애 숲길 조성(18억원) ▲도봉구 관내 노후 가로등 개량 공사(13억 4000만 원) 등 총 51개다.오언석 구청장은 “행정안전부, 서울시와 긴밀히 협력해 필요한 재원들을 마련할 수 있었다”며 “앞으로도 구민이 필요로 하는 사업들을 추진하기 위해 외부 재원 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자