무안군 남악신도시·오룡지구 주요 관문인 남악IC 진입도로…확포장 공사 완료

남악IC 진입도로 확포장 공사 준공, 교통 원활

무안군, “남악신도시와 오룡지구 접근성 개선”



무안 남악신도시와 오룡지구의 주요 관문인 남악IC 진입도로 확포장공사가 2025년 12월 31일 준공됐다.

전남 무안군 남악신도시와 오룡지구의 주요 관문인 남악IC 진입도로 확포장 공사가 준공돼 상습 교통 정체 현상이 크게 개선됐다.무안군에 따르면 최근 남악IC 진입도로 확포장 공사가 준공된 이후, 해당 구간의 통행 환경이 이전보다 나아졌고, 특히 출퇴근 시간대 교통 흐름이 크게 원활해진 것으로 나타났다.군은 특별교부세 7억 원을 투입해 기존 도로 일부 구간을 확장하고, 노후 포장 구간을 정비하는 등 도로 환경을 전반적으로 개선했다. 군은 차량 흐름을 저해하던 구조적 요인을 정비하고, 안전시설을 보강해 도로 이용 여건을 한층 끌어올렸다.오일형 건설과장은 “공사 기간 동안 통행 불편을 감내해주신 군민들께 감사드린다”며 “이번 도로 정비를 통해 남악과 오룡지구의 접근성이 개선될 것으로 기대한다”고 밝혔다.한편 무안군은 앞으로도 관내 상습 정체 구간을 대상으로 교통 상황을 지속적으로 점검하고, 단계적인 도로 정비 사업을 추진해 나갈 계획이라고 전했다.임형주 기자