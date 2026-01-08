서울Pn

검색

구로구, 오는 14일 신년인사회…병오년 구정 방향

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평창업지원센터 “입주기업 모십니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

무안군 남악신도시·오룡지구 주요 관문인 남악IC 진입도로…확포장 공사 완료

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

남악IC 진입도로 확포장 공사 준공, 교통 원활
무안군, “남악신도시와 오룡지구 접근성 개선”


  •
무안 남악신도시와 오룡지구의 주요 관문인 남악IC 진입도로 확포장공사가 2025년 12월 31일 준공됐다.


전남 무안군 남악신도시와 오룡지구의 주요 관문인 남악IC 진입도로 확포장 공사가 준공돼 상습 교통 정체 현상이 크게 개선됐다.

무안군에 따르면 최근 남악IC 진입도로 확포장 공사가 준공된 이후, 해당 구간의 통행 환경이 이전보다 나아졌고, 특히 출퇴근 시간대 교통 흐름이 크게 원활해진 것으로 나타났다.

군은 특별교부세 7억 원을 투입해 기존 도로 일부 구간을 확장하고, 노후 포장 구간을 정비하는 등 도로 환경을 전반적으로 개선했다. 군은 차량 흐름을 저해하던 구조적 요인을 정비하고, 안전시설을 보강해 도로 이용 여건을 한층 끌어올렸다.

오일형 건설과장은 “공사 기간 동안 통행 불편을 감내해주신 군민들께 감사드린다”며 “이번 도로 정비를 통해 남악과 오룡지구의 접근성이 개선될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 무안군은 앞으로도 관내 상습 정체 구간을 대상으로 교통 상황을 지속적으로 점검하고, 단계적인 도로 정비 사업을 추진해 나갈 계획이라고 전했다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“수상 넘어 ‘격상’”…영등포구, 2025년 평가판

대통령상, 국무총리 표창 등 최고 단계 평가로 격상

“양천 미래 위해 주택 재정비… 도시철도·기업 인프

이기재 구청장, 신년인사회 개최

광진구, 1인 가구의 든든한 친구…무료 건강검진 지

건강검진으로 질병 조기 예방 및 건강관리 강화

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr