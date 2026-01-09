금천구, 올해 스마트경로당 5곳 새로 만든다

금천구 스마트경로당 총 20개로 확대



서울 금천구 스마트경로당

서울 금천구의 스마트경로당인 ‘산장경로당’에서 ‘건강관리데이(DAY)’가 열리는 모습.

금천구 제공

서울 금천구는 올해 스마트경로당 5곳을 새로 조성한다고 8일 밝혔다. 이에 따라 금천형 스마트경로당은 그동안 조성된 15곳에서 총 20곳으로 늘어난다.구에 따르면, ‘2026년 서울시 스마트경로당 조성 사업’에서 영보경로당, 복지경로당, 철쭉경로당, 정훈경로당, 구룡경로당 등 5곳이 선정됐다. 모두 100㎡ 이상의 구립경로당이다.스마트경로당으로 바뀌면 어르신들이 가까운 곳에서 쉽게 건강체크를 할 수 있게 된다. 혈압·맥박·체성분 등을 측정하며 기본 건강 상태를 확인할 수 있는 디지털 장비를 설치한다.관내 기관과 연계해 디지털 장비를 활용한 프로그램도 운영된다. 50플러스센터, 치매안심센터와 함께 경로당에서 태블릿·터치스크린을 활용하는 치매예방·인지훈련 프로그램을 정기적으로 제공할 예정이다. 필요한 경우 치매안심센터 등 전문 기관의 추가 상담·연계를 진행한다.앞서 지난해 금천형 스마트경로당에서는 보건소나 보건지소와 연계한 ‘건강데이(DAY)’를 운영했다. 보건 전문가가 경로당을 직접 찾아 혈압·혈당·체성분을 측정하고 기기 사용 교육이나 1:1 맞춤형 건강 상담을 동시에 진행했다.유성훈 금천구청장은 “스마트경로당에선 어르신들이 단순히 식사만 하는 게 아니라 디지털 장비로 건강도 체크하고 다양한 여가 활동도 할 수 있다”면서 “어르신들이 이웃과 더불어 살아가실 수 있도록 금천형 스마트 복지 모델을 완성해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자