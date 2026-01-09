장성군, ‘어르신 택시 바우처’ 지원 사업 시행…연간 14만 4,000원까지

서울Pn

어르신 택시 바우처…80세 이상 주민 연간 ‘14만 4000원’ 택시비 지원
김한종 군수 “4월부터 75세 이상 지원 확대 예상, 복지 향상 위해 노력”


김한종 장성군수가 관내 택시운전 종사자에게 감사 인사를 전하고 있다. (장성군 제공)


전남 장성군이 새해 ‘어르신 택시 바우처’ 지원사업을 시작했다고 9일 밝혔다.

‘어르신 택시 바우처’는 지역 내 80세 이상 군민에게 연간 14만 4000원을 택시 이용에 쓸 수 있도록 지원하는 사업이다. 군은 매년 상·하반기에 자동으로 충전되는 바우처 카드를 지급한다.

지원을 희망하는 주민은 신분증을 갖고 읍면 행정복지센터로 직접 방문해 접수하면 된다. 군은 올해 생일이 지나 80세가 되는 1946년생 주민들도 빠짐없이 지원받도록 홍보에 집중한다. 단, 기존 ‘100원 행복택시’ 이용 주민은 중복 지원을 받을 수 없으며 운행 지역이 장성군으로 제한된다.

군은 ‘어르신 택시 바우처’ 지원 대상을 80세에서 75세로 낮추는 방안을 추진한다. 군의회 부의 상정 등 필요한 절차를 거치면, 오는 4월부터 지원을 확대할 수 있을 것으로 보인다.

김한종 장성군수는 “병원, 장보기 등에 편리하게 이용할 수 있는 ‘어르신 택시 바우처’ 사업에 대한 군민 호응이 높아, 지원 연령을 75세까지 확대하려 한다”며 “어르신 교통 복지 향상을 위해 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.


임형주 기자
