동대문구, ‘모바일 장애인등록증’ 발급…복지 서비스 편리하게

온라인에서도 신원 확인 가능
복지 서비스 이용 절차 간소화


  •
동대문구 ‘모바일 장애인 등록증’ 포스터.
동대문구 제공


서울 동대문구는 ‘모바일 장애인등록증 발급 서비스’를 22일부터 시행한다고 12일 밝혔다. 기존 플라스틱 형태의 장애인등록증을 스마트폰에 저장해 사용할 수 있다.

모바일 장애인등록증을 스마트폰에 등록하면 지갑을 따로 꺼내지 않아도 된다. 휴대성과 편의성을 높이고, 분실·훼손에 대한 부담은 줄일 수 있는 것이다. 특히 온라인에서도 신원 확인이 가능해져, 정부 시스템과 연계된 각종 복지서비스를 이용하는 과정이 한층 수월해진다.

발급 대상은 유효한 실물 장애인등록증을 소지해야 한다. 신청은 신분증을 지참해 거주지 동 주민센터를 방문하면 된다. 주민등록증이나 복지카드에 있는 사진이 현재 얼굴과 다를 경우에는 증명사진을 추가로 준비해야 한다.

이필형 구청장은 “모바일 장애인등록증은 사회적 약자인 장애인들이 온오프라인에서 보다 쉽고 편리하게 신원을 확인해 다양한 서비스를 제공받는 데 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 장애인의 권익 향상과 복지서비스 접근성 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
