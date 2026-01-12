서울Pn

검색

‘서울런 멘토단’ 1000명 신규 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

밤길 걱정 없는 관악… LED로 골목길 밝힌다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

AI로 실종자 빠르게 찾는 ‘스마트 영등포’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

변신하는 홍제역·개미마을·북아현 3구역… 56곳

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전남 귀어학교, 14기 교육생 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 30일까지 18세 이상 65세 이하 귀어 희망자 모집
귀어 창업과 주택구입 지원사업 가점 혜택 등 지원


  •
전라남도해양수산과학원이 전남귀어학교 교육생들을 대상으로 현장 실습을 하고 있다.


전라남도해양수산과학원이 ‘전남귀어학교’ 14기 교육생을 오는 30일까지 모집한다.

신청 대상은 18세 이상 65세 이하 귀어 희망자로, 어촌에 거주하는 비어업인도 지원할 수 있으며 서류전형과 면접을 거쳐 20명을 선발할 예정이다.

신청서는 해양수산과학원 강진지원에 직접 방문해 작성하거나 팩스·우편·이메일로 접수하면 된다.

선발된 교육생은 3월 3일부터 5월 22일까지 12주간 전액 무상으로 교육을 받는다.

수료자에게는 동력수상레저기구 조종면허 수수료 감면과 귀어 창업, 주택구입 지원사업 가점 혜택이 주어진다.

전남귀어학교는 그동안 귀어 희망자의 어촌 정착을 돕기 위해 현장 중심의 어업 입문 교육을 운영해 왔다.

올해부터는 교육 수료 후 어촌 환경에 즉시 적응하도록 실습 기간을 확대해 12주 장기 교육과정을 운영하고, 2개 업종 실습 참여 기회도 제공할 계획이다.

김충남 전남도해양수산과학원장은 “어촌과의 교감과 어업 참여를 바탕으로 한 현장 실습이 귀어 실패를 최소화하는 핵심”이라며 “귀어인이 어촌과 어우러지고 어업 감각을 키우도록 실습 중심의 전남귀어학교를 운영하겠다”고 말했다.

전남귀어학교는 2020년부터 2025년까지 13기수를 운영해 221명의 수료생을 배출했으며, 전국 8개 귀어학교 가운데 유일하게 12주 장기 교육을 시범 운영하고 있다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

아이도 반려동물도 함께 웃는다… ‘행복 300%’의

이성헌 서대문구청장

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“구민의 자부심이 되는 도시”… 행복한 강동의 신년

구정 목표 밝힌 이수희 구청장

광진구, 자양동 227-147번지 재개발사업 주민설

지난 7일에 광진구청 대강당에서 주민설명회, 300여명 참석

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr