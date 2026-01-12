전남 귀어학교, 14기 교육생 모집

오는 30일까지 18세 이상 65세 이하 귀어 희망자 모집

귀어 창업과 주택구입 지원사업 가점 혜택 등 지원



전라남도해양수산과학원이 전남귀어학교 교육생들을 대상으로 현장 실습을 하고 있다.

전라남도해양수산과학원이 ‘전남귀어학교’ 14기 교육생을 오는 30일까지 모집한다.신청 대상은 18세 이상 65세 이하 귀어 희망자로, 어촌에 거주하는 비어업인도 지원할 수 있으며 서류전형과 면접을 거쳐 20명을 선발할 예정이다.신청서는 해양수산과학원 강진지원에 직접 방문해 작성하거나 팩스·우편·이메일로 접수하면 된다.선발된 교육생은 3월 3일부터 5월 22일까지 12주간 전액 무상으로 교육을 받는다.수료자에게는 동력수상레저기구 조종면허 수수료 감면과 귀어 창업, 주택구입 지원사업 가점 혜택이 주어진다.전남귀어학교는 그동안 귀어 희망자의 어촌 정착을 돕기 위해 현장 중심의 어업 입문 교육을 운영해 왔다.올해부터는 교육 수료 후 어촌 환경에 즉시 적응하도록 실습 기간을 확대해 12주 장기 교육과정을 운영하고, 2개 업종 실습 참여 기회도 제공할 계획이다.김충남 전남도해양수산과학원장은 “어촌과의 교감과 어업 참여를 바탕으로 한 현장 실습이 귀어 실패를 최소화하는 핵심”이라며 “귀어인이 어촌과 어우러지고 어업 감각을 키우도록 실습 중심의 전남귀어학교를 운영하겠다”고 말했다.전남귀어학교는 2020년부터 2025년까지 13기수를 운영해 221명의 수료생을 배출했으며, 전국 8개 귀어학교 가운데 유일하게 12주 장기 교육을 시범 운영하고 있다.무안 류지홍 기자