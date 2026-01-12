이춘희 전 시장 세종시장 ‘3선’ 도전

서울Pn

준비된 설계자로서 행정수도 완성 강조


이춘희 전 세종시장이 12일 세종시장 출마를 선언했다. 세종 뉴스1


이춘희 전 세종시장이 12일 오는 6월 지방선거에서 세종시장 출마를 선언했다.

이 전 시장은 이날 시청 정음실에서 기자회견을 열어 “지난 4년 세종시는 멈춰 있다. 오히려 뒷걸음치고 있다”라며 출마 이유를 밝혔다.

그는 “(저는)세종의 골격을 세우고 첫 삽을 뜬 도시계획 전문가”라며 “앞으로 4년은 행정수도 세종의 미래를 결정짓는 시간으로 준비된 설계자로서 행정수도 세종의 진화된 완성을 이루겠다”고 강조했다.

2·3대 세종시장을 거쳐 2022년 3선 도전에 나섰다 낙마한 이 전 시장은 외교부와 법무부 등 중앙행정기관과 대법원·헌법재판소 등 국가기관의 단계적 세종 이전, 외교단지와 미디어타운 조성 등을 공약했다. 이어 교통체계 혁신과 행정수도에 걸맞은 도시환경 조성, 기업 유치와 일자리 확충을 통한 살맛 나는 도시 건설 등을 정책 과제로 제시했다.

이 전 시장은 “할 일이 산적한 행정수도 세종은 실험의 대상일 수 없다”며 “확실한 비전과 공약으로 시민의 선택을 받겠다”고 말했다.

세종시장에는 황운하 조국혁신당 의원이 지난 5일 처음으로 출마 선언했다. 민주당에서는 이 전 시장 외에 고준일 전 세종시의회 의장, 김수현 더민주 세종혁신회의 상임대표, 조상호 전 정무부시장이 출마를 준비 중이다. 국민의힘에서는 현 최민호 시장이 재선에 도전한다.

세종 박승기 기자
