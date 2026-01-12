곡성군, 나만의 향수 및 디퓨저 만들기 프로그램 운영

서울Pn

장미와 연계한 체험 프로그램 단계적으로 확대해 나갈 계획
곡성군 ‘취향 맞춤형 향수 및 디퓨저 제작 체험’ 프로그램 홍보물.


‘장미축제’로 유명한 전남 곡성군이 섬진강기차마을 장미공원 내 ‘장미의 뜰’에서 오는 1월 24일부터 2월 1일까지 토요일과 일요일 주말 4회에 걸쳐 ‘취향 맞춤형 향수 및 디퓨저 제작 체험’ 프로그램을 시범 운영한다.

이번 프로그램은 참가자가 직접 향을 선택하고 조합해 자신만의 향기 아이템을 제작하는 체험형 콘텐츠로, 겨울철에도 즐길 수 있는 체험 프로그램으로 기획됐다.

나만의 향수 만들기’ 프로그램은 만 19세부터 만 39세까지를 대상으로 1월 24일과 25일 이틀간 운영되 참가 신청은 1월 12일부터 1월 21일까지 네이버폼을 통해 선착순으로 접수한다.

‘우리 가족 디퓨저 만들기’ 프로그램은 가족 단위를 대상으로 1월 31일과 2월 1일에 진행되며 신청 기간은 1월 19일부터 1월 28일까지로 네이버폼을 통해 모집할 예정이다.

시범 운영 기간 동안의 프로그램 참가비는 5천 원이다.

곡성군은 시범운영 결과를 토대로 프로그램 구성과 운영 방식을 보완해, 향후 장미와 연계한 체험 프로그램을 매달 정규적으로 편성·운영할 계획이다.

곡성군 관계자는 “장미가 지닌 향과 감성을 체험 콘텐츠로 연계해 지역의 특색 있는 브랜드이미지를 구축해 나갈 계획이다”며 “앞으로도 섬진강기차마을 방문객에게 새로운 체험 요소를 제공하고, 장미를 활용한 체험 콘텐츠를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다”고 말했다.

곡성 류지홍 기자
