서울Pn

검색

AI로 실종자 빠르게 찾는 ‘스마트 영등포’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 골목형상점가 ‘이순신1545’로 새 단장

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

열린 예술 공간 ‘서리풀 사운드’ ‘보이는 수장고

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

주민들 사는 데 불편함 없도록…강북구민, 공동주택

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서해5도에 10년 이상 산 주민 월 20만원 받는다…지원금 월 2만원↑

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

인천시청 전경.


인천시는 올해부터 서해5도 정주생활지원금을 10년 이상 거주한 주민들에 한해 월 2만원 인상한다고 13일 밝혔다. 이에 따라 해당 주민들은 매월 20만원의 지원금을 받게 됐다. 6개월 이상 10년 미만 거주자는 월 12만원으로 기존과 동일하다.

지난해 기준 서해5도 전체 주민 7866명 중 56.8%인 4468명이 혜택을 받았으며 이중 10년 이상 거주자는 3478명이었다.

서해5도 주민들의 정주 여건을 개선을 위해 지급하는 지원금은 2011년 도입 당시 월 5만원에서 단계적으로 인상됐다.

접경지역인 서해5도의 주민들은 상시적인 긴장과 안보 위협에서 생활하고 있다. 여객선 야간운항 제한에 따른 불편은 물론 야간조업 금지 및 군사훈련에 의한 조업 통제, 외국 어선의 불법 조업 등으로 생계 활동에 큰 제약을 받고 있다.

이 때문에 최근 10년간 서해5도 인구 감소율은 17.7%에 이르렀고, 고령 인구 비중도 지난해 말 기준 29.4%에 달해 지역 소멸 위기가 심화되고 있다. 주민들의 안정적인 정착을 유도하기 위한 실질적 지원 체계가 필요한 이유다.


강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr