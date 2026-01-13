양천구, 버스 파업 대비 ‘지하철 연계 무료 셔틀버스’ 운행

지하철 까치산·목동·신정역 연계

총 4노선, 비상수송차량 23대 투입



양천구가 13일부터 운영하는 버스 파업 대비 무료 셔틀버스 운행구간 중 1노선 경로.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 구민의 대중교통 이용 불편 최소화를 위해 무료 셔틀버스 운행 등 ‘비상수송대책’을 가동한다고 13일 밝혔다. 서울시버스노동조합이 이날부터 파업에 돌입한 데 따른 조치다.구는 시내버스 운행이 중단되는 노선 중 마을버스가 다니지 않는 지역을 중심으로 지하철(2·5호선 까치산역, 5호선 목동역·신정역)과 연계한 비상수송차량 23대를 투입한다. 파업 시작일인 13일부터 파업 종료 시까지 오전 6시부터 오후 10시까지 임시로 운행된다. 배차간격은 출·퇴근 시간에는 20분 간격으로, 그 외에는 30분 간격으로 운행할 예정이다.운행 구간은 ▲신월3동주민센터~까치산역 ▲국립과학수사연구소~목동역 ▲서부트럭터미널~오목교역 ▲(신정7동)목동우성아파트~양천구청역 총 4개 노선으로 운영한다.구는 비상수송차량 노선과 운행 시간 등 세부 사항을 구청 홈페이지에 안내하고, 차량 1대당 공무원 1명을 배치해 현장에서 승·하차 안내와 노선 정보를 제공할 계획이다.이기재 구청장은 “시내버스 파업에 따라 임시 무료 셔틀버스를 평소 대중교통 이용이 취약한 지역에 우선 투입하고, 인근 지하철역과 연계해 환승 등 이동 편의를 지원할 계획”이라며 “시내버스 파업에도 구민들이 불편을 겪지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자