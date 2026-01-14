전남 고령자, 신호등 없는 횡단보도 ‘가장 큰 위험’

서울Pn

고령자 이동 환경 설문조사 바탕으로 안전시설과 정책 추진


전남도자치경찰위원회가 곡성군 건모마을에서 교통사고예방 홍보활동을 펼치고 있다.


전남지역 고령자들이 보행 중 가장 위험하다고 느끼는 장소는 신호등 없는 횡단보도와 이면도로 등 작은 도로 순으로 나타났다.

전남도자치경찰위원회는 고령자들의 안전한 이동 환경 조성을 위해 한국갤럽조사연구소에 의뢰해 최근 3년간 고령자 교통사고 발생 빈도가 높은 여수·나주·담양·영암 등 4개 시군 65세 이상 고령자 220명을 대상으로 지난해 11월 한 달간 1대 1 대면조사 방식으로 설문조사를 진행했다.

조사 결과 고령자들이 보행 중 가장 위험하다고 느끼는 장소는 신호등 없는 횡단보도가 37.3%, 이면도로 등 작은 도로가 33.6% 순으로 나타났다. 또 야간 보행 시 위험을 느낀다는 위험 체감률은 36.9%로 나타났다.

고령자 이용이 잦은 횡단보도의 신호기 설치와 야간 보행로의 조명시설 확충이 필요한 것으로 분석됐다.

교통사고 발생 시 책임 주체에 대해서는 운전자 책임이라는 인식이 79.1%로 가장 높게 나타나 운전자 중심 교통안전 홍보와 교육이 필요한 것으로 나타났다.

특히 고령 운전자 면허 반납 제도를 70세에서 65세로 확대하는 방안에 대해서는 동의하지 않는다는 응답이 83.6%로 많았으며 면허 반납 시 선호 혜택으로는 택시비 지원이 48.6%로 가장 높게 나타나 면허 반납에 따른 경제적 인센티브 강화가 필요한 것으로 조사됐다.

교통안전 교육 방식으로는 방문형 교육이 가장 효과적이라는 응답이 55.5%로 향후 정책 추진 과정에서 현장 중심 교육의 필요성을 확인할 수 있었다.

전남도자치경찰위는 이번 조사를 토대로 고령자들이 실제 위험을 느끼는 환경과 정책을 분석해 신호기, 조명 등 안전시설 개선과 홍보·교육 강화, 고령 운전자 맞춤형 안전관리 정책 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

정순관 전남자치경찰위원장은 “설문조사를 통해 어르신이 체감하는 교통 불편과 요구를 보다 구체적으로 파악할 수 있었다”며 “앞으로도 조사 결과에 기반해 고령자 교통사고 예방 정책을 현장 중심으로 추진하겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
