여주도시공사 ‘여주세종 같이 공유학교’ 위탁기관 선정

수영·수상레저·파크골프…지역 체육시설 활용한 학교 밖 배움


  •
여주도시공사 제공
여주도시공사가 경기도교육청이 주관하는 ‘2026년 여주세종 같이 공유학교 지역맞춤형 프로그램’ 체육 분야 위탁기관에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

여주도시공사는 수영과 수상레저, 파크골프 등 지역 특색을 살린 체육 중심 공유학교 프로그램을 운영한다.

기존에 운영하던 수상센터와 파크골프 공유학교에 국민체육센터 수영 프로그램을 연계해, 단일 체험을 넘어 종합 체육교육 과정으로 확대할 계획이다. 지역 공공체육시설을 폭넓게 활용해 학생들의 체육활동 기회를 넓히는 데 초점을 맞췄다.

프로그램은 여주시 관내 초·중·고등학생을 대상으로 하며, 3월 1일부터 11월 30일까지 주말을 활용해 주 2~3시간씩 진행한다.

여주국민체육센터에서는 생존수영을 넘어 자유형과 배영까지 배우는 심화 수영 특강이 운영된다. 남한강을 활용한 수상레저 프로그램은 여주시 수상센터를 중심으로 체험형 교육으로 진행된다. 여주파크골프장에서는 초급과 심화 과정을 통해 생활체육 참여 기회를 넓힌다.

여주도시공사는 이번 공유학교 운영을 통해 학생들의 체력 향상과 함께 지역 자원을 활용한 진로 탐색 기회도 제공한다는 방침이다. 유관기관과의 협력을 통해 지역사회 현안 해결과 공공체육시설 활용도 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

임명진 여주도시공사 사장은 지역의 체육시설과 자연 자원을 활용해 학생들에게 새로운 배움의 기회를 제공하고, 지역에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다고 말했다.

한상봉 기자
