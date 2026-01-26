중랑구 ‘제2방정환교육지원센터’, 곽재식 작가 초청 첫 명사 특강

서울Pn

개관 기념 첫 명사 ‘곽재식 작가’ 특강 성료
‘외계인’ 키워드로 풀어낸 일상 속 과학 이야기


  •
곽재식 작가는 지난 23일 ‘제2방정환교육지원센터’에서 ‘외계인과 우리 일상의 과학기술’ 특강을 진행했다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 23일 제2방정환교육지원센터 개관 이후 첫 명사 특강을 진행했다고 26일 밝혔다.이번 특강은 센터의 본격적인 운영을 알리고, 청소년의 과학 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

강연자로 나선 곽재식 작가는 공학 박사이자 소설가로, 과학을 대중의 눈높이에 맞춰 쉽고 친근하게 전달해 온 과학 커뮤니케이터다. 곽 작가는 ‘외계인과 우리 일상의 과학기술’을 주제로, 다소 생소할 수 있는 과학 이론을 일상 속 사례와 연결해 설명하며 청중의 흥미를 이끌었다.

한편 중랑구 방정환교육지원센터는 2021년 개관 이후 누적 참여 인원 24만 4095명을 기록하며 지역 대표 공공교육시설로 자리매김했다. 특히 지난해 이용자 만족도 조사에서 92%의 높은 만족도를 기록했다. 구는 지난해 12월 제2방정환교육지원센터를 새롭게 열고, 로봇·코딩과 과학실험, 가족천문과학 등 이공계 특화 교육과정을 운영하며 미래 산업 환경에 대응하는 인재 양성에 힘쓰고 있다.

류경기 구청장은 “이번 특강이 아이들에게는 과학적 상상력을 키우는 계기가 되고, 구민들에게는 미래 사회를 이해하는 즐거운 시간이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 중랑구가 꿈과 희망을 키우는 교육도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 센터는 다음달 27일 뇌과학자 장동선 박사를 초청해 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’를 주제로 후속 명사특강을 이어갈 예정이다.


유규상 기자
