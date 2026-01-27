이해찬 전 총리 시신 고국으로…김 총리 등 영접



베트남 출장 중 심근경색으로 쓰러져 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 시신이 27일 오전 인천국제공항에 도착, 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장으로 운구되고 있다. 2026.1.27/뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

베트남 출장 중 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장(전 국무총리·74)의 시신이 고국으로 돌아왔다.고인의 시신은 27일 오전 2시 41분(현지 시간 0시 41분) 베트남 떤선녓 국제공항에서 대한항공 KE476편으로 출발해 오전 6시 53분쯤 인천공항에 도착했다.고인의 시신이 담긴 관은 오전 7시 12분쯤 컨테이너 계류장으로 옮겨졌다.이 전 총리의 배우자 김정옥 여사, 딸 현주씨 등 유족 4명, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표·한병도 원내대표 등 민주당 의원들, 조국 조국혁신당 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 정동영 통일부 장관 등이 고인의 시신을 영접했다.고인은 베트남 출장 중 전날 오후 4시 48분 별세했다. 빈소는 서울대병원 장례식장 특1호실에 마련됐으며 장례식은 27일부터 31일까지 닷새간 기관·사회장으로 엄수된다. 민주평통과 공동으로 장례를 주관하는 민주당은 최대한의 예우를 갖춰 이 전 총리의 장례를 치른다는 계획이다.강남주 기자