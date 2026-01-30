‘전남·광주 행정통합 여수지역 대토론회’ 열려

여수산단 등 산업고도화와 미래 산업 설계, 에너지 전략 반영 등 요구



주철현·조계원 국회의원과 여수시가 30일 여수시민회관에서 ‘전남·광주 행정통합 여수지역 대토론회’를 개최하고 있다.

주철현·조계원 국회의원은 여수시, 여수시의회, 전남동부권 열린포럼과 함께 30일 여수시민회관에서 ‘전남·광주 행정통합 여수지역 대토론회’를 개최했다.이날 토론회는 여수 시민과 전남 동부권 각계 인사 등 1000여 명이 참석한 가운데 전남 동부권의 주요 현안과 행정통합 방향에 대한 시민들의 질의와 의견이 이어지며 2시간 30여 분간 진행됐다.주제 발제에 나선 이정록 전남대학교 경제학부 명예교수는 규모의 경제 확보와 공간적 불균형 완화 등을 행정통합의 논거로 들며 동부권은 국가 기간산업을 기반으로 한 역할 분담 중심의 통합 전략이 필요하다고 설명했다.이영철 전남대 행정학과 명예교수는 동부청사 기능 설정과 기존 산업고도화, 미래 성장 산업 설계 등을 통합 이후 핵심 과제로 제시했다.지정토론자로 나선 정금호 여수YMCA 이사장은 투명하고 민주적인 행정통합 논의가 진행돼야 하며, 전남 동부권은 통합의 주변부가 아니라 산업·에너지 전략의 핵심 축으로 제도화돼야 한다고 말했다.토론회에 참석한 시민들은 여수산단 국세 환류 구조 제도화와 율촌산단 기업도시화와 소부장 실증 거점 조성, 여수공항 국제선 유치, 전남 동부권 광역 교통망 확충, 해상풍력 기반 전남 동부권 에너지 전략 반영 등을 요구했다.주철현 국회의원은 “행정통합의 성패는 선언이 아니라 특별법에 무엇을 담느냐에 달려 있다”며 “여수국가산단과 율촌산단은 대한민국 산업 전환의 핵심 거점인 만큼, 통합특별시 체제에서도 산업 경쟁력이 약화되지 않도록 제도적 안전장치를 분명히 마련해야 한다”고 말했다.이어 “오늘 토론회에서 나온 국세 환류 구조, 소부장 실증 거점 조성, 공항·의료 인프라 확충 요구는 현장의 절박한 목소리”라며 “국회에서 특별법 논의가 본격화되는 과정에서 여수와 전남 동부권의 이해가 흔들리지 않도록 끝까지 챙기겠다”고 강조했다.여수 류지홍 기자