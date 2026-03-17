서울Pn

검색

서울시, 강북횡단 지하도시고속도로 정책협의체 출범

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

교통·생활 모두 갖춘 노원 ‘콤팩트시티’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

송파구, 잠실관광특구 2년 연속 서울시 최우수

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 기동카·일회용 승차권, 지하철역서 현금없이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, ‘1인가구’ 5개년 종합계획 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

올해 31개 사업, 6316억원 투입


  •
서울시 1인가구 지원정책 BI(브랜드 아이덴티티).
서울시 제공


서울시는 올해 1인가구 삶의 질 향상 지원을 위해 ‘2027~2031년 1인가구 지원 중장기 종합계획’ 수립에 들어간다고 17일 밝혔다.

시는 올해 6316억원을 투입해 ▲고립 예방·동행 돌봄(따뜻한 사회) ▲연결 확대·생활 자립(행복한 일상) ▲주거 안정·범죄 안심(든든한 환경) 세 개 축을 중심으로 31개 사업을 추진한다. 기존 사업을 통합·연계·간소화하는 ‘서비스 구조 개선’에 중점을 뒀다.

기존에 단일 서비스로 운영하던 병원 안심동행을 올해부터는 건강, 이사, 마음 동행을 아우르는 ‘통합 동행서비스’로 전면 개편한다. 서비스 콜센터를 일원화하고 2만건 이용을 목표로 한다.

전·월세 안심계약 도움서비스도 이사동행과 연계해 ‘통합 주거 안심 지원체계’를 완성한다. 지난해 64곳이었던 지역단위 ‘사회적 고립위험가구 전담기구’는 올해 70곳으로 늘릴 예정이다.

또 1인가구 ‘서울 동행일자리 사업’을 통해 올해 2700명에게 일자리를 지원하고 자립준비청년 3570명에게는 자립정착금, 자립수당, 학업유지비, 취업준비금 등을 통합 지원할 계획이다.

김홍찬 서울시 돌봄고독정책관은 “1인가구가 전체 가구의 40%에 이르는 현실을 고려해 앞으로도 1인가구 정책을 다각적으로 발굴, 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구민 50만 시대! 강동 ‘자전거 보험금’ 2배로

후유장애 보장 500만→1000만원

일자리·주거·예술… 강북 ‘청년 예산’ 191억 투

구, 청년 정책위 열고 계획 심의 시험 응시료·월세 지원 등 추진

복지 사각지대 없도록…성북구, 취약계층 지원 업무협

매월 두 가정에 50만원씩 12개월 지원

“교육 현장 목소리 듣는다”…학교로 찾아가는 ‘관악

오는 20일부터 다음달 3일까지 24개교

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr