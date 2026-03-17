유경현 경기도의원, 사랑 애(愛) 집수리 사업 협력 강화 논의



유경현 의원이 17일 부천상담소에서 부천시 자원봉사센터장 및 관계자들과 간담회를 갖고 ‘2026 사랑 愛 집수리 사업’의 협력 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 유경현 의원(더불어민주당, 부천7)은 17일 부천상담소에서 부천시 자원봉사센터장 및 관계자들과 간담회를 갖고 취약계층 주거환경 개선을 위한 ‘2026 사랑 愛 집수리 사업’의 추진을 위해 향후 발전 방향에 대해 논의했다.이번 간담회는 부천시 내 독거노인, 저소득층, 장애인 가구 등 주거 취약계층을 대상으로 추진 계획 중으로 집수리 사업의 실효성을 높이고 보다 체계적인 지원 방안을 마련하기 위해 마련됐다.부천시 자원봉사센터 김세화 센터장은 ‘사랑 愛 집수리 사업’은 자원봉사자와 전문 기술봉사단이 함께 참여해 도배장판 교체, 전기 시설 보수, 안전시설 설치 등 생활밀착형 주거환경 개선을 지원하는 사업이라고 설명했다. 이어 현재 14가구 중 4가구의 답사가 완료됐으며 집수리 전문 봉사단에게 연계할 예정이라고 밝혔다.다만 부천시는 현재 자체 예산이 없어 민간과 법인 기업의 예산을 지원받아 운영해 오고 있는 어려움을 토로했다.유 의원은 “집수리 사업은 단순한 시설 개선을 넘어 취약계층의 삶의 질을 실질적으로 높이는 핵심 복지사업”이라며 “도의회와의 협력을 통해 안정적인 사업 운영 기반을 마련하겠다”라고 강조했다.온라인뉴스팀