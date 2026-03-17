경로당도 QR 찍고 다녀요… 양천 ‘고령친화도시’ 인증

복지장관상 수상… 우수기관 선정

예산 디지털 정산·IoT 혈압계 호평

이기재(왼쪽 네 번째) 양천구청장이 ‘제4회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상’ 수상을 축하하며 구청 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구가 ‘제4회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상’에서 보건복지부장관상을 수상하며 전국 상위 6개 우수기관에 이름을 올렸다고 17일 밝혔다.보건복지부가 후원하고 건국대 건강고령사회연구원이 주최한 이번 평가는 전국 226개 지방자치단체를 대상으로 세계보건기구(WHO)의 ‘고령친화도시 8대 핵심 영역’을 기준으로 진행됐다. 양천구는 어르신의 삶의 질과 지역사회 통합을 이끈 ‘양천형 정책 모델’로 높은 점수를 받았다.특히 전국 최초 모바일 경로당 시스템 ‘인공지능(AI) 마을살림e’와 ‘스마트경로당’이 디지털 복지 혁신 사례로 주목받았다. ‘AI 마을살림e’는 QR코드로 이용 현황과 예산 정산 등을 스마트폰으로 처리하는 시스템이다.아울러 구는 지난해까지 총 30곳의 스마트경로당을 조성, 사물인터넷(IoT) 혈압계와 화상 플랫폼 등 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리 인프라를 구축했다. 낙상을 예방하는 ‘안심 주거환경 개선사업’과 심리 안정을 돕는 문화예술 프로그램 ‘시간을 담은 캔버스’ 등 생활 밀착형 정책을 펼치고 있다.이기재 양천구청장은 “모든 세대가 건강하고 행복한 ‘고령친화도시 양천’을 만들기 위해 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.유규상 기자