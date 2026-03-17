유정인 서울시의원 “위례신사선 신속예타 통과… 이제는 속도감 있는 추진 필요”

제334회 임시회 5분 자유발언 통해 ‘18년 지연’ 지적… 조기 착공 촉구

행정절차 병행·협조체계 강화·투명 공개 등 실질적 추진 과제 제시



지난 13일 열린 서울시의회 제334회 임시회 본회의 5분 자유발언을 하는 유정인 의원

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서울시의회 유정인 의원(국민의힘·송파5)이 신속예타를 통과한 위례신사선 도시철도 사업의 조속한 추진을 촉구했다.유 의원은 지난 13일 열린 서울시의회 제334회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 “위례신사선은 이제 본격적인 추진 단계에 들어선 만큼 더 이상 지연 없이 실질적인 사업 진전으로 이어져야 한다”며 “지금이야말로 사업 추진의 속도를 결정짓는 가장 중요한 시점”이라고 강조했다.위례신사선은 위례신도시와 신사역을 연결하는 총 연장 약 14.8km, 11개 정거장 규모의 도시철도 사업으로, 서울 동남권 교통난 해소를 위한 핵심 인프라로 꼽힌다. 그러나 2008년 위례신도시 광역교통대책에 반영된 이후 민자사업 난항과 사업 방식 변경 등을 거치며 약 18년 동안 지연됐고, 이 과정에서 위례 주민들은 장기간 교통 불편과 생활 불편을 감내해 왔다.유 의원은 서울시가 민간투자사업 지정 취소 이후 재정투자사업으로 전환하고, 신속예타 추진과 사전 행정절차 병행을 통해 사업 정상화의 계기를 마련한 점에 대해서는 긍정적으로 평가했다. 다만 이러한 속도가 이후 절차에서도 유지되지 않을 경우 또다시 지연될 수 있다는 점을 지적하며, 기본계획 수립과 후속 단계에서도 동일한 수준의 실행력이 필요하다고 강조했다.특히 그는 그간 5분 자유발언과 시정질문, 주민 간담회 등을 통해 위례신사선 지연 문제와 제도 개선 필요성을 지속적으로 제기해 온 만큼, 이번 신속예타 통과가 실제 착공과 개통으로 이어져야 한다는 점도 분명히 했다. 유 의원은 “위례신사선은 가장 먼저, 그리고 가장 지속적으로 추진을 요구해 온 핵심 지역 현안”이라며 “이제는 결과로 답해야 할 시점”이라고 밝혔다.향후 사업 추진 과정에서의 구체적 과제도 제시됐다. 행정절차를 병행 추진해 사업 기간을 최대한 단축하고, 부서 간 협조체계를 강화해 일정 관리의 안정성을 높여야 한다는 것이다. 또한 추진 일정과 진행 상황을 주민들에게 투명하게 공개해 사업에 대한 신뢰를 확보해야 한다고 당부했다.유 의원은 “위례신사선은 단순한 도시철도 건설사업이 아니라 서울 동남권 교통체계를 재편하고 시민 삶의 질을 높이는 핵심 사업”이라며 “신속예타 통과는 끝이 아니라 출발점인 만큼, 조기 착공과 조기 개통으로 이어질 수 있도록 서울시의 보다 신속한 결단과 실행이 필요하다”고 밝혔다.이번 발언은 위례신사선 사업이 계획 단계를 넘어 실행 단계로 전환되는 시점에서, 서울시의 책임 있는 추진과 속도 있는 행정을 촉구했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.온라인뉴스부