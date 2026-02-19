인천공항, 지난 설 연휴 1일 평균 23만1000명 이용…개항 이후 ‘최다’



지난 설 연휴 기간 중 인천공항(인천공항공사 제공)

인천국제공항공사(사장 이학재)는 지난 설 연휴 기간 역대 성수기 중 최다인 일평균 23만 1000명의 여객이 인천공항을 이용했다고 19일 밝혔다.지난 설 연휴 기간(2월 13~18일) 총 여객은 138만 6057명, 일평균 여객은 23만 1010명으로 집계됐다. 이는 일평균 기준으로 역대 명절(설, 추석) 최다 기록과 역대 성수기(설, 추석, 동·하계 성수기) 최다 기록을 각각 경신한 수치다.기존 명절 최다 실적은 지난해 설 연휴(2025년 1월 24일~2월 2일)에 기록한 21만 9026명으로 올해는 이보다 약 5.5% 증가했다. 2025년 하계 성수기(2025년 7월 25일~8월 10일) 일평균 21만 7831명과 비교하면 약 6.1% 늘었다.일일 여객 실적의 경우 13일 24만 2188명을 기록해 기존 최다 실적인 올해 1월 4일의 23만 9704명 기록을 경신했다. 이어 다음 날인 14일에는 이보다 7400명 증가한 24만 7104명을 기록하며 하루 전 경신한 역대 최고 기록을 또 한번 갈아치웠다. 인천공항 개항(2001년 3월 29일) 이후 일일 여객이 24만 명을 넘은 것은 처음이다.이번 연휴 중 전체 여객과 출발 여객이 가장 많은 날은 14일(24만 7104명, 출발 13만 1215명), 도착 여객이 가장 많은 날은 18일(12만 2778명)이었다.지역별 전체 여객 실적(국제선)은 동남아(39만 667명, 28.4%), 일본(38만 8018명, 28.2%), 중국(20만 6369명, 15.0%), 동북아(13만 7671명, 10.0%), 미주(10만 4346명, 7.6%), 유럽(7만 1863명, 5.2%), 대양주(5만 230명, 3.6%), 중동(2만 791명, 1.5%), 기타(7486명, 0.5%) 순으로 나타났다.설 연휴 기간 항공기 운항은 총 7419편, 일평균 1237편을 기록했다. 13일 운항편은 1284편을 기록해 인천공항 개항 이후 역대 최다 운항 실적을 경신했다.공사는 내국인 중심의 일본 노선 여객 증가와 한·중간 무비자 입국 허용 등에 따른 중국 노선 여객 증가 등을 이번 연휴 항공운송 실적 증가의 원인으로 분석했다.이학재 사장은 “이번 설 연휴는 아시아나항공 이전 이후 처음 맞는 성수기로 출국장별 분담률이 50대 50으로 균형을 이뤄 출국장 혼잡이 완화됐다”고 밝혔다.이어 “이를 바탕으로 법무부, 세관, 검역소 등 정부 기관의 지원, 공사를 포함한 자회사, 항공사, 조업사 등 9만 4000여 공항 상주직원의 노력, 대중교통·스마트 서비스 이용 등 국민들의 적극적인 협조에 힘입어 극성수기에도 공항 터미널 및 주차장 이용이 크게 불편하지 않았다”고 덧붙였다.안승순 기자