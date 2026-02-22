오세훈 “尹 1심판결 장동혁 대표 입장은 당 공식 입장 아냐”

“장동혁 대표 입장, 절차 충실하지 못해”

“당 지도부, 국민 보편적 생각과는 괴리”

“의원총회 등 총의 모으는 절차 거쳐야”



오세훈 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 본인의 출간기념회에서 발언하고 있다. 2026.2.22 홍윤기 기자

“(윤석열 전 대통령 1심 판결에 대한) 이번 장동혁 대표의 입장 표명은 절차를 충실히 이행했다고 보기는 어려습니다.”오세훈 서울시장은 22일 장동혁 국민의힘 대표의 윤석열 전 대통령 1심 무기징역 선고에 대한 입장이 당의 공식 입장이 아니라고 주장했다.오 시장은 이날 오후 마포구 ‘청년문화공간JU’에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북 콘서트에서 “지금 우리 당에서 벌어지고 있는 여러 가지 노선 갈등은 국민 여러분이 보시기에 매우 위태로워 보이는 지경에 이르렀다”면서 “이번 당 지도부의 의견 표명도 많은 국민의 보편적 생각과는 매우 괴리된 상황 때문에 고개를 갸우뚱하시는 분들도 적지 않으리라고 생각한다”고 지적했다.그는 “당의 노선, 당의 입장이라고 하는 것은 물론 당원들의 선택을 받은 대표의 입장 표명으로 어느 정도 그 방향을 가늠할 수 있겠지만 장동혁 대표의 입장 표명은 이런 과정을 이행했다고 보기는 어렵다”며 직격탄을 날렸다. 이어 “왜냐하면 그 정도 중차대한 사안의 경우에 아무리 급하더라도 당 중진 연석회의라든가 의원총회와 같은 공식적인 총의를 모으는 절차를 거쳐서 입장을 내놓는 것이 가장 바람직하고 또 필요했다”고 지적했다.오 시장은 23일로 예정된 국민의힘 의원총회에서 장 대표의 입장을 사실상 철회시켜야 한다고 주장했다. 그는 “의원총회처럼 당의 가장 중요한 의사를 결집할 수 있고 의사를 정확하게 파악할 수 있는 절차를 거쳐야 한다”며 “많은 의원님이 원내에서 모여서 이번 장 대표의 입장 표명에 대해서 어떤 입장인지를 정리하는 시간을 반드시 가져야 된다”고 강조했다.이번 지방 선거의 의미에 대해선 “이재명 정부 독주에 대한 견제가 필요하다”면서 “국민 여러분이 안심하실 수 있는, 또 사랑과 지지를 받을 수 있는 그런 정당으로 거듭나야 비로소 이번 지방선거를 잘 치를 수 있을 것”이라고 덧붙였다.국민의힘 의원들, 소속 서울시 구청장, 당협위원장 등이 대거 북콘서트 현장을 찾았다. 김재섭·권영세·권영진·윤희숙 의원을 비롯해 정문헌 종로구청장·김길성 중구청장 등 현직 구청장 대부분이 이날 참석자 명단에 이름을 올렸다. 아울러 서울시의원과 구의원 100여명도 참석했다.김동현 기자